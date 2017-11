El vestuario del Real Madrid clama por la titularidad de Asensio en lugar de Benzema e incluso Cristiano Ronaldo

El mallorquín sólo ha jugado trozos sueltos en los últimos partidos clave

Su incidencia cuando ha jugado de titular ha sido muy importante

Marco Asensio, en plena carrera, en un partido de la Champions League. Imagen: Reuters

El vestuario del Real Madrid quiere que Asensio tenga más protagonismo. El joven mediocampista brilla cada vez que juega de inicio. En su útlimo 'recital' como titular en Liga, marcó un golazo por toda la escuadra de la meta que defendía Chichizola, el arquero de Las Palmas.

También estuvo bien -no excelso, porque el partido no lo exigía- ante el Apoel. Ahí también jugó de titular. No lo hizo contra el Atlético (jugó 14 minutos sólo), en los dos partidos ante el Tottenham (14 y 17 minutos) o contra el Borussia (14 minutos). Partidos complicados en los que los fijos de Zidane son otros. Benzema o Cristiano Ronaldo, por ejemplo.

Ambos están lejos, muy lejos de su mejor nivel. Al menos ahora parecen haber encontrado la senda del gol, pero eso no quita para que su juego no sea el deseado y para que algunos de sus compañeros en el interior del cambiador entiendan que podrían haber dejado su puesto en más de una ocasión al joven Asensio, al chaval que ya les ha resuelto varias papeletas.

En la Supercopa de España lo hizo con dos golazos que sirvieron para que acaparara portadas, pero no ha sido la única vez que eso ha pasado. En Liga, ante el Valencia, anotó un doblete salvador que, de no haber conseguido, habría dejado al Madrid descolgado definitivamente de una cabeza que ahora seguramente asaltaría con más intensidad del equipo che, segundo clasificado.

Zidane ha reiterado en alguna ocasión que pretende proteger al futbolista de tanta responsabilidad y que él, Asensio, como otros jóvenes (Ceballos es el nombre más reiterado) tendrán oportunidades, pero por ahora, ninguno goza de minutos o las rotaciones que, por ejemplo, sí tuvieron la temporada pasada James o Morata.

Aunque Cristiano Ronaldo señalara que sus sustitutos son demasiado jóvenes, algunas voces autorizadas entienden que no tanto como para tener un protagonismo secundario frente a compañeros que no están rindiendo al nivel que de ellos se espera.