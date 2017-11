El presidente de los árbitros avisa de que no habrá nevera para Iglesias Villanueva por no ver el gol fantasma de Messi

"No habrá castigo porque no vio la jugada. Si fuera por un error técnico..."

Deslizó que mandatarios del Madrid están detrás de cánticos contra los árbitros

Captura del momento en el que la pelota entra por completo en la meta en el Valencia - Barça. Imagen: Movistar Partidazo

Victoriano Sánchez Arminio, presidente del comité técnico de árbitros, ha anunciado que no habrá castigo contra Iglesias Villanueva, colegiado que el pasado domingo no vio un claro gol de Leo Messi en una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

"No puede haber 'nevera' [término como se conoce al periodo que a un árbitro se le deja sin pitar como castigo por un error] porque no vio la jugada. Si fuera por un error técnico, podía ser, pero por una apreciación no se le puede castigar", afirmó en una entrevista en la Cadena Cope donde afirmó que el arbitraje, sobre todo en la segunda parte, fue "excelente" porque, aún a sabiendas de conocer el error al descanso, eso no le influyó en sus decisiones posteriores.

Sánchez Arminio también dejó entre ver que, tras los cánticos que se escuchó en el Bernabéu el pasado sábado ("Corrupción en la Federación") se encuentran directivos del Real Madrid. "Es una buena pregunta. No quiero responder, pero usted es inteligente y ya se imaginará cuál es mi respuesta", comentó. "Digamos que cuando en algunos clubes no se consiguen los objetivos, hay que desviarlos metiéndose con el estamento arbitral", añadió el mandatario.

Además, culpó a LaLiga por no tener aún la tecnología del llamado 'ojo de halcón', pero afirmó que no ha hecho ni hará petición alguna para que se instaure. "Hay estadios que tienen la tecnología porque la usan para Champions. ¿Por qué no se usa entonces? Si LaLiga quisiera, podríamos tener 'ojo de halcón' la semana que viene", añadió.