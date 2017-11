Batacazo para el Real Madrid y el Barcelona en el mercado invernal: el Arsenal cierra las puertas a Alexis y Özil

El Real Madrid pretendía a Alexis para potenciar su delantera

El Barcelona quería fichar a Özil en lugar de Coutinho

Ambos terminan contrato a final de temporada y podrían salir gratis

Wenger felicita a Alexis después del último partido del Arsenal en la Premier League. Imagen: Reuters

El entrenador del Arsenal FC, Arsène Wenger, ha asegurado este martes que tanto Mesut Ozil como Alexis Sánchez no saldrán del equipo en el mercado de invierno y ha recordado que tienen contrato firmado hasta el final de la temporada, aunque no ha podido confirmar si renovarán o si, en el próximo verano, sí optarán por dejar de ser 'gunners'. Ambos futbolistas formaban parte del interés del Real Madrid y del Barça. El primero quería Alexis para reforzar su delanter. El segundo, quería a Özil en lugar de Coutinho.

"Sí, por supuesto que estarán aquí. Es lo que hemos dicho ya en varias ocasiones, descarto que salgan en enero", aseguró tajante en rueda de prensa.

Recordó que deben dar el máximo hasta junio. "Por el momento, mientras estén aquí, tienen que dar lo mejor de sí mismos para el equipo y por el club. En mi cabeza, se quedan hasta final de temporada y es una decisión tomada al inicio. Si no pasa nada increíble, no puedo imaginar por qué esto cambiaría", alegó.

No obstante, al estar ambos al término de sus contratos, en caso de no renovar podrían salir como agentes libres en el próximo mercado de verano. "Siempre especuláis con el estado mental de los traspasos pero, para mí, se quedan hasta final de temporada. Están en el último año de su contrato. ¿Se quedarán más? Es imposible contestar hoy porque no lo sé", se sinceró.

"No soy el único que puede decidir eso. Ellos juegan una parte también en ello. Pero si fuera mi decisión, sí", manifestó sobre su voluntad de poder seguir contando con el centrocampista alemán y el delantero chileno para la próxima temporada.

Preguntado por los 17 goles en 18 partidos que Alexis ha marcado ante equipos recién ascendidos a la Premier League, Wenger comentó que no sólo marca ante este perfil de rival. "Quizá porque dominamos más el juego y tenemos más el balón, pero también marca por su calidad excepcional", argumentó.