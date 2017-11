Valverde clama por el VAR: "Es un absurdo que en la última fila vean gol y el árbitro abajo no"

El entrenador defiende el uso de la tecnología en el fútbol

Advierte del buen momento del aparentemente débil Murcia

Imagen: EFE.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó sobre la acción del gol de Leo Messi en Mestalla no dado por bueno por los árbitros, pese a que el balón entró por completo en la portería, que es un "absurdo" que alguien en la última fila del estadio lo viera y que el árbitro o el asistente en el césped no, y ha asegurado que el VAR debería aplicarse ya.

"Si dije lo del Málaga es porque lo pensé antes de que lo dijeran los demás. Fue casualidad, me vino a la cabeza en ese momento. Lo que es un absurdo es que alguien que está en la última fila en un campo lo vea y el árbitro que está abajo no. Desde mi punto de vista no lo vi, desde la del línea tampoco se puede ver, el campo tiene una caída... Pero los del campo lo vieron", recalcó en rueda de prensa.

Tampoco entiende que no haya todavía la tecnología de ojo de halcón. "Es un absurdo que en una jugada tan importante de un partido en que pueden suceder tantas cosas, que el árbitro no lo vea y nadie le pueda decir que 40.000 tíos que han visto gol y que no le digan que lo dé para no salir luego en la tele. En esta Liga no tenemos cosas como los árbitros de línea y así seguimos", lamentó en este sentido.

Además aseguró que, pese a no verlo él mismo, supo que era gol por la reacción de todos. "En la jugada sabía que era gol, vi a Messi corriendo a celebrarlo, al portero con las manos en la cabeza, Montoya no se atrevía a salir jugando con el balón porque creía que tenía que sacar de centro", argumentó como otro motivo de asombro en cuanto a que el gol no subiera al marcador.

"Cada año siempre hay un episodio de este tipo que puede ser decisivo. El año pasado le pasó al Barça en el campo del Betis. Alguna vez se terminará con el ojo de halcón o lo que sea. Pasó de la línea y además botó, es gol y qué le vamos a hacer. El tema del 'ojo de halcón' tenía que estar ya en la Liga clarísimamente. Teniendo la tecnología y estando en otras ligas, me parece un absurdo que no exista aquí", manifestó.

Preguntado por el nivel del arbitraje español respecto al resto de Europa, comentó que es bueno. "Está bien. Pero a la hora de quejarnos siempre nos quejaremos de los árbitros. Todos queremos que los árbitros tiren hacia nosotros cuando hay alguna duda. No estoy cuestionando el arbitraje de la Liga", argumentó.

"Arbitrar es difícil y dar un gol cuando no sabes si el balón ha entrado o no. Es difícil. Por eso no quiero ser árbitro. Soy partidario de no meterme en cuestiones de los árbitros y menos en si tienen que sancionarlos o no porque tengo suficiente con lo que tengo aquí", concluyó el técnico blaugrana sobre el arbitraje.

Valverde confesó que ve "complicado" que Ousmane Dembélé, como se había rumoreado, pueda estar en el Clásico del 23 de diciembre, mientras que de cara a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Murcia, advirtió que la intención más allá de ganar y sellar el pase, es hacer un partido que "sirva" de cara a los próximos compromisos, tanto para rodar a jugadores con menos minutos como para seguir por el buen camino.

"Decir la palabra imposible es difícil, pero lo veo complicado que esté en el Clásico. Más que nada porque la lesión ha sido grave, lleva un tiempo y si tenemos que esperar una o dos semanas más lo vamos a hacer. No estamos como para arriesgar", manifestó Valverde este martes en rueda de prensa sobre el francés, lesionado en el mes de septiembre.

De todos modos, elogió la predisposición del jugador a volver cuanto antes. "Puestos a elegir prefiero que los jugadores tengan esa inquietud por entrar cuanto antes en el grupo, eso es que está empujando para estar bien, pero hay que ser cautos por si acaso", reiteró en este sentido sobre el delantero.

En este sentido, el técnico extremeño recalcó estar contento con el equipo. "Según pasan las jornadas vamos solucionando los problemas y tirando adelante. Somos primeros en la 'Champions', estamos clasificados y hemos cumplido un objetivo. En función de las necesidades miramos como todos", señaló sobre esa ventana de fichajes.

"Marcador favorable y jugamos en casa. El equipo tuvo una buena medida y repetiremos algunos jugadores de allí, estarán algunos que han jugado menos y daremos algo más de descanso a otros. El marcador es favorable pero la idea es hacer un buen partido que nos sirva", aseguró sobre la vuelta copera ante el Murcia.

Además, cree que el Murcia llega al Camp Nou "reforzado". "Cuando el partido de allí estaban en un momento más bajo, ahora están a dos puntos del liderato, han ganado creo cinco de los últimos seis partidos y vendrán a darnos guerra, a ser solidarios. Nosotros intentaremos hacer un buen fútbol y que la gente disfrute", apuntó el técnico.

Valverde afirmó que los jugadores que no entrenaron el lunes --Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Jordi Alba y Umtiti-- así como Marc-André Ter Stegen e Ivan Rakitic que no entrenaron este martes, no entrarán seguro en una lista que podría tener cambios respecto a la de la ida. "Voy contando con los jugadores que son seguros para sacar el partido adelante", argumentó.

Sí podría repetir titularidad el central belga Thomas Vermaelen tras verle "muy bien" en Mestalla, "en la línea" en la que le estaba viendo en los entrenamientos. "Estuvo muy sobrio. Además tenía una difícil papeleta, era un partido muy importante y venía sin jugar. Respondió como el tipo de jugador que es, muy atento en disputas y vigilancias. Es potente y con salida de juego. Hizo un partido completo", remarcó.