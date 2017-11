Ernesto Valverde: "Veo complicado que Dembélé esté en el Clásico"

28/11/2017 - 18:25

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, confesó que ve "complicado" que Ousmane Dembélé, como se había rumoreado, pueda estar en el Clásico del 23 de diciembre, mientras que de cara a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Murcia, advirtió que la intención más allá de ganar y sellar el pase, es hacer un partido que "sirva" de cara a los próximos compromisos, tanto para rodar a jugadores con menos minutos como para seguir por el buen camino.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

"Decir la palabra imposible es difícil, pero lo veo complicado que esté en el Clásico. Más que nada porque la lesión ha sido grave, lleva un tiempo y si tenemos que esperar una o dos semanas más lo vamos a hacer. No estamos como para arriesgar", manifestó Valverde este martes en rueda de prensa sobre el francés, lesionado en el mes de septiembre.

De todos modos, elogió la predisposición del jugador a volver cuanto antes. "Puestos a elegir prefiero que los jugadores tengan esa inquietud por entrar cuanto antes en el grupo, eso es que está empujando para estar bien, pero hay que ser cautos por si acaso", reiteró en este sentido sobre el delantero.

En este sentido, el técnico extremeño recalcó estar contento con el equipo. "Según pasan las jornadas vamos solucionando los problemas y tirando adelante. Somos primeros en la 'Champions', estamos clasificados y hemos cumplido un objetivo. En función de las necesidades miramos como todos", señaló sobre esa ventana de fichajes.

"Marcador favorable y jugamos en casa. El equipo tuvo una buena medida y repetiremos algunos jugadores de allí, estarán algunos que han jugado menos y daremos algo más de descanso a otros. El marcador es favorable pero la idea es hacer un buen partido que nos sirva", aseguró sobre la vuelta copera ante el Murcia.

Además, cree que el Murcia llega al Camp Nou "reforzado". "Cuando el partido de allí estaban en un momento más bajo, ahora están a dos puntos del liderato, han ganado creo cinco de los últimos seis partidos y vendrán a darnos guerra, a ser solidarios. Nosotros intentaremos hacer un buen fútbol y que la gente disfrute", apuntó el técnico.

Valverde afirmó que los jugadores que no entrenaron el lunes --Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Jordi Alba y Umtiti-- así como Marc-André Ter Stegen e Ivan Rakitic que no entrenaron este martes, no entrarán seguro en una lista que podría tener cambios respecto a la de la ida. "Voy contando con los jugadores que son seguros para sacar el partido adelante", argumentó.

Sí podría repetir titularidad el central belga Thomas Vermaelen tras verle "muy bien" en Mestalla, "en la línea" en la que le estaba viendo en los entrenamientos. "Estuvo muy sobrio. Además tenía una difícil papeleta, era un partido muy importante y venía sin jugar. Respondió como el tipo de jugador que es, muy atento en disputas y vigilancias. Es potente y con salida de juego. Hizo un partido completo", remarcó.