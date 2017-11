Dani Giménez: "Si el míster cambiara su forma de jugar, nos decepcionaría"

28/11/2017 - 19:16

El guardameta del Real Betis Dani Giménez ha señalado este martes que, a pesar de las dudas de los últimos partidos, si el entrenador verdiblanco, Quique Setién, cambiara su forma de jugar "decepcionaría" a los jugadores y aseguró que el encuentro copero ante el Cádiz de este jueves servirá a la plantilla para "encontrarse" con ellos mismos.

"Es lógico que haya dudas pero si el míster cambiase su forma de jugar, nos decepcionaría a los jugadores, porque nosotros creemos en su estilo y estamos contentos con ello. Si Quique Setién cambia su forma de jugar, no es Quique Setién. Es cierto que esa hambre de querer robar balones creo que se ha perdido un poco. Queremos que sea incómodo jugar contra nosotros. Eso lo teníamos a principios de temporada y creo que esas dudas de los últimos partidos nos han hecho perder eso", declaró al programa 'Heliópolis, de Betis TV.

El arquero admitió que esas dudas son normales tras los últimos resultados. "Existen como en todo en proceso de aprendizaje. Los veteranos y el cuerpo técnico igual, hemos hablado muchas veces en el vestuario que parecía que habíamos cambiado nuestra manera de jugar y futbolistas que nunca habíamos jugado así, habíamos aprendido a jugar de una manera demasiado rápido. Quizás, algunos partidos puntuales y la gran pegada de principios de temporada habían tapado esas dudas", reconoció.

Además, el portero afirmó que el equipo sólo piensa en el encuentro copero del jueves ante el Cádiz. "Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, que creo que es lo más importante, y luego arrastrar un poco a la afición otra vez. Venga quien venga a jugar al Villamarín, la hinchada se lo va a pasar bien y vamos a ganar. Eso es a lo que aspiramos. El partido a partido que dice mucho el 'Cholo', que no tiene que ver nada con nuestra forma de jugar pero al final es eso, es ganar", aseguró.

Pese a su veteranía, Giménez reconoció estar disponible para Setién. "A mí me encantaría jugar lo máximo. Ahora vienen los partidos seguidos y coges ritmo. Cuando ya tienes una experiencia haces que se te note menos esa falta de continuidad. En el partido en Cádiz, yo venía con un dolor de cabeza y hacía un montón de viento. Con 20 años a lo mejor hubiera jugado de una manera. Evidentemente, no estoy igual que si hubiese jugado 10 partidos este año. No yo, ni nadie", concluyó.