Luis César Sampedro: "La Copa para los equipos de Segunda es una ruina"

Madrid, 28 nov (EFE).- Luis César Sampedro, técnico del Valladolid, se mostró muy crítico con el sistema de la Copa del Rey para los equipos de Segunda tras caer eliminado de la competición ante el Leganés.

"La Copa no es mi guerra. Es la guerra de los de Primera y de los de Segunda B para hacer taquilla. Para los de Segunda es un martirio, nos matamos entre nosotros para que después nos toque uno de Primera y que nos mate a nosotros. Está competición para los equipos de Segunda es una ruina", dijo en rueda de prensa.

"Está competición está ya fuera de la lista, no nos interesa. No es que renunciemos a ella, pero el método de competición es imposible para los equipos de Segunda. Que la jueguen los de Primera y la gane uno de Primera", comentó.

Sampedro es partidario del sorteo puro: "Yo soy entrenador de un equipo de Segunda y esto no... Primero los de Segunda B se enfrentan entre ellos, los de Primera no están para que no pase nada raro. Y cuando aparecen se enfrentan a los de Segunda B para que hagan taquilla los de Segunda B. Primero en su casa y luego les eliminamos a la vuelta en nuestro campo".

"Y los de Segunda nos vamos matando entre nosotros. Lo mejor es el sorteo puro, no digo a un partido o a dos, pero que sea puro y nos matamos todos", declaró ante los medios de comunicación tras caer derrotado en Butarque por 1-0.

"Es imposible que llegue a semifinales un equipo de Segunda, imposible. O hay un tsunami o es imposible. Pero es el sistema que es porque supongo que será más interesante que la final la juegue el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Sevilla, el Valencia... no compensa una final de Copa que enfrente a Leganés y Valladolid", destacó.

"Yo acepto el sistema de competición, veo como está y le doy la seriedad que creo yo que tiene para un equipo de Segunda. No hay más. Quiero subir con el Pucela, nada más", finalizó.