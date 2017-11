Cabello: Para pasar la eliminatoria no basta solo con defender el resultado

Vitoria, 29 nov (EFE).- El entrenador interino del Deportivo Alavés, Javier Cabello, ha indicado hoy que tienen "el objetivo" de pasar la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Getafe, con un planteamiento de "dar pasos hacia adelante y no solo defender el resultado" de 0-1 de la ida.

El entrenador albiazul, que ha indicado que no piensa "más allá del partido de mañana" en Vitoria, ha explicado en rueda de prensa que el choque copero "puede ser el mejor de los entrenamientos para ajustar y mejorar cosas sin la presión de la liga".

No ha querido pensar en una revancha respecto al 4-1 que le endosó el Getafe en la Liga y ha señalado que "bastante" tienen con lo suyo "como para pensar en revanchas".

"Pensamos únicamente en nosotros y en darle la vuelta a la situación" en la que se encuentra el equipo el liga, ha insistido.

Preguntado por la situación que se vuelve a repetir en el banquillo alavesista, Cabello ha sostenido que se tienen que adaptar "a esta nueva situación, pero lo más rápido posible".

"No tuvimos un buen arranque, no se ha conseguido dar con la tecla y estas circunstancias de inestabilidad no ayudan a trazar un camino que siga el vestuario", puesto que "las urgencias de los resultados no han permitido tener tiempo para ensamblar los cambios en el equipo".

El entrenador ha expresado que intentará adaptar sus ideas al camino que lleva el equipo, pero ha matizado que no va a "tocar mucho porque no hay tiempo para poder afianzarlo".

"Intentaremos en la medida de lo posible mejorar ciertas fases del juego, sobre todo en la faceta ofensiva", ha puntualizado.

Cabello ha zanjando que "la situación tiene solución" porque no han llegado "ni a la mitad del recorrido y queda tramo".