La agente de Icardi desliza el interés del Real Madrid y no descarta su fichaje

Icardi celebra un gol con el Inter de Milán. Imagen: Reuters

Wanda Nara es, a la vez, la pareja y la representante de Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán y máximo goleador de la Serie A. En declaraciones a Il Corriere dello Sport, Nara ha deslizado que el Real Madrid sí ha llamado a la puerta del ariete argentino. Tampoco descarta que el futbolista acepte la llamada del club blanco. "Hay ofertas que no se pueden rechazar", insistió.

Nara, en todo caso, jugó a un doble juego. Por una parte, repitió constantemente que el futbolista está contento en el Inter y que su corazón es 'neroazzurro', pero al mismo tiempo insistió en que ha recibido muchas ofertas de gran calado que, en condiciones normales, le tendrían ya fuera de Milán.

"En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Tiene un contrato y piensa en ganar con el Inter. Está feliz y apunta a lo más alto. El futuro no lo conoce nadie. La última palabra es del club y hay ofertas que a veces no se pueden rechazar", afirmó.

Preguntada directamente por el Real Madrid, Nara no quiso nombrar al club blanco... pero tampoco desmintió que fueran los merengues el equipo que ha llamado a su puerta.

"Prefiero no decir quién me llama", comenzó a responder. "Los directivos saben que ha rechazado a equipos que otros jugadores no habrían rechazado nunca porque tiene en el corazón los colores 'nerazzurri'. No voy a negar que hay muchos equipos interesados en sus servicios, muchos más de lo que se dice", afirmó.

Icardi se encuentra ahora en pleno proceso de renovación de su contrato. Estas declaraciones podrían encuadrarse en una estrategia a dos bandas. Por un lado, estaría intentando que el Inter hiciera una oferta cercana a sus intereses y, por otra, que los clubes interesados se acerquen al futbolista con mejores ofertas.