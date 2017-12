Juanfran: "Si fuera por mí, estaría el sábado, pero no quiero correr riesgos"

Majadahonda (Madrid), 30 nov (EFE).- El lateral del Atlético de Madrid Juanfran Torres, lesionado en el muslo izquierdo desde hace una semana, dijo hoy que si fuera por él estaría en el partido del próximo sábado contra la Real Sociedad, pero reconoció que no quiere correr riesgos para no perjudicarse él mismo ni al equipo.

"Si fuera por mí, estaría el sábado, pero también hay pruebas, doctores que tienen que decir cómo voy evolucionando. No quiero correr riesgos para no perjudicarme a mí ni al equipo y que no ocurra lo que ocurrió el año pasado. Cuando vuelva es porque estaré al cien por cien, desde el primer día", afirmó hoy en un acto.

El lateral rojiblanco aseguró que se encuentra "muy bien" y "con muchas ganas de volver" durante la presentación de una campaña de concienciación sobre el cáncer de próstata en la que colabora con dos empresas farmacéuticas junto a la Fundación Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda.

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas de volver, espero que sea pronto. Cuando estás lesionado estás deseando volver y el año pasado lo pasé muy mal a final de temporada con la lesión del cuádriceps. Estuve mucho tiempo y volví a recaer, esta no va a ser así, voy a volver lo antes posible y vamos poco a poco", explicó.

En su ausencia, el centrocampista ghanés Thomas Partey ha actuado como lateral en los últimos tres encuentros, y para Juanfran lo está haciendo "genial".

"No es fácil adaptarse a una posición en la que no has jugado nunca. Sé que el míster está muy contento con él, ahora ha vuelto Sime (Vrsaljko), sé que la posición está bien cubierta, y con ganas de volver para recuperar mi posición", comentó.

Sobre el lateral croata Vrsaljko, que ha tenido varios problemas de lesiones esta temporada y con cuya salida se especula en varios medios de comunicación, Juanfran afirmó que le ve "bien" y reconoció que las lesiones han "parado" a su compañero.

"Es un compañero más con el que me llevo muy bien, con el que hay una competencia muy sana. Sea quien sea, a mis compañeros les deseo lo mejor", dijo Juanfran que recordó que "la exigencia" del Atlético de Madrid es "cada vez más alta" y que él solo se fija en su propio trabajo.

En cuanto a la dinámica del equipo que ha encadenado tres victorias consecutivas, con diez goles y sin encajar ninguno, Juanfran explicó que él, desde la victoria contra el Deportivo de La Coruña en Riazor el 4 de noviembre (0-1), ve "un punto de inflexión" en el equipo.

"Cuando terminó el partido de La Coruña, como vi al grupo, la felicidad que había en el vestuario, vi un punto de inflexión... Yo estaba convencido y así está siendo", apuntó.

Juanfran aseguró que en el 0-0 del derbi contra el Real Madrid hicieron "un gran partido" y "merecieron ganar" y constató que el equipo está "en una línea ascendente", además de que cuando el equipo gana "mejora en todos los aspectos" ya que es "un equipo ganador".

En este sentido, tras el duelo liguero del sábado contra la Real Soceidad, el Atlético se jugará su futuro en la Liga de Campeones en Londres contra el Chelsea inglés, al que deben ganar y que el Qarabag de Azerbaiyán empate o gane a la Roma en el Olímpico para lograr el pase a octavos de final.

"El partido de Londres lo tenemos todos en la cabeza porque pienso que tenemos muchas oportunidades de pasar", aseguró Juanfran, que reconoció que espera estar en ese partido, aunque si no llega por la recuperación de su lesión no habrá "ningún problema" porque sus compañeros "lo están haciendo genial".

Aunque dependen de otros resultados, Juanfran no cree que la dinámica positiva se vaya a romper si quedan eliminados de la 'Champions', ya que el Atlético "se ha crecido ante situaciones negativas" y es "un equipo positivo".

"Pienso que las cosas van a salir bien las cosas, vamos a ganar el sábado, vamos a pasar el martes y para eso hay que hacer un gran esfuerzo y el equipo tiene que estar en la mentalidad puesta de que si seguimos en esta línea ascendente podemos conseguir cualquier cosa", manifestó.

Preguntado por el delantero hispanobrasileño Diego Costa, que podrá jugar en enero cuando termine la sanción de la FIFA, dijo que le ve "muy bien", que será "un refuerzo increíble" para el Atlético y que es "el que tiene más ganas" de volver.

En el plano negativo, ante la sequía del delantero argentino Luciano Vietto, Juanfran dijo que es "un chico trabajador", que está "comprometido con el equipo", y aporta "muchas cosas", así como le ha recomendado que "siga trabajando".

El próximo duelo será especial para otro delantero, el francés Antoine Griezmann que se enfrentará a la Real Sociedad en la que se formó y jugó hasta la temporada 2013-14, del que Juanfran dijo que "necesita goles" y que el equipo "está con él".

"El partido que viene ahora es el principal, el de la Real, contra su exequipo espero que pueda marcar. Ganando se verán la cosas de la mejor manera para afrontar el partido contra el Chelsea", sentenció Juanfran.