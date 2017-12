Buyo: "Kepa es el portero que busca el Madrid"

30/11/2017 - 16:19

"Si Navas está a su mejor nivel no se necesita uno, pero el Real Madrid es una maquinaria que nunca se para"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El exguardameta Francisco Buyo afirmó que el joven del Athletic Club Kepa Arrizabalaga es el tipo de portero "que busca" el Real Madrid y, aunque cree que si Keylor Navas regresa a su mejor nivel no necesita aún recambio alguno, el club blanco, máximo favorito, según él, para revalidar el título de la Liga de Campeones, es "una maquinaria que nunca para".

"¿Si necesita portero el Madrid? Creo que no. Básicamente no. Si Keylor está a su mejor nivel es un gran portero, pero el Real Madrid es una maquinaria que nunca se para y va a tener un portero, sea Kepa o ... Kepa es joven, con muy buenas condiciones, lo está demostrando en el Athletic y ya ha sido internacional absoluto. Tiene una virtud: juega muy bien con los pies", destacó el exmeta gallego en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Buyo consideró que Kepa puede ser el relevo de futuro en la portería del Real Madrid, que podría abonar la cláusula de 20 millones de euros para incorporarlo en la próxima ventana de traspasos de invierno. "¿El portero que busca el Madrid? Creo que sí. Apostarán por ahí", apuntó.

Antes de apadrinar la presentación de la iniciativa 'Regla 18' en la Copa Samsung, el exportero de Betanzos recordó que el costarricense Keylor Navas ha conquistado "muchos títulos" con el Real Madrid desde que llegó en el curso 2014-15 procedente del Levante y "ha estado rindiendo a un extraordinario nivel".

"¿Casilla? Si no juegas habitualmente, cuando la presión es máxima, cuando el equipo no está rindiendo bien, los focos se centran en el portero. El portero del Real Madrid camina en el filo de una navaja. Tiene que convivir con una presión con todo lo que rodea. No sólo tienes que ser que muy bueno técnicamente sino que psicológicamente tienes que ser muy fuerte", subrayó.

"EL PROBLEMA DE BALE ES PSICOLÓGICO"

En este sentido, el gallego no dudó en afirmar que el Real Madrid "evidentemente no está bien". "Después de un inicio extraordinario en la Supercopa de Europa y de España parecía que este equipo iba a marcar una época jugando bien al fútbol y conquistando títulos. Pero cuál fue la sorpresa de todos que, de repente, la magia desapareció, la luz se apagó y es un equipo que ahora mismo tiene muchas dudas", comentó.

Esas mismas dudas son las que acechan al delantero galés Gareth Bale, que lleva dos días sin entrenarse con el grupo tras volver a reaparecer en Copa contra el Fuenlabrada. "Es un problema físico y, por encima de todo, creo que psicológico. Es un problema grave porque, si está bien, le da mucho al Real Madrid y hay que recuperarlo. Hay que poner todo para que este jugador regrese con tranquilidad y quitarle presión. Porque creo que el Bernabéu, el club, todo lo que le rodea a este equipo, es un foco extraordinario de presión", argumentó.

Otro de los "grandes hándicaps" del mal momento clasificatorio del Real Madrid en LaLiga Santander es la falta de gol del delantero portugués Cristiano Ronaldo. "Si estuviera en sus números normales en Liga, porque en 'Champions' creo que sí los están logrando, estaría muy cerquita del líder. Creo que su mejor versión está por llegar. Todos confiamos en que resurja la 'bestia' y muy pronto sea ese jugador temible que tanto le ha dado al Real Madrid y que fue y es fundamental para Zidane", deseó.

A pesar de todo ello, "nunca" hay que descartar al Real Madrid de la pugna en todas las competiciones. "Si estuviera a 8 puntos del Barça entrando en el último cuarto del campeonato diría que está todo perdido, pero a estas alturas va a resurgir, la mejor versión está por llegar, son los campeones de Liga y 'Champions', han ganado dos títulos, pueden ganar el tercero como el Mundialito. En la 'Champions', aunque ha quedado segundo en la liguilla es el principal favorito. Su potencial es extraordinario", sentenció.