Juanfran Torres: "Dije que Riazor sería un punto de inflexión y lo está siendo"

30/11/2017 - 17:11

El lateral del Atlético de Madrid Juanfran Torres aseguró que espera "volver pronto" a las órdenes de Diego Pablo Simeone para echar una mano a un equipo que ha ratificado "el punto de inflexión" que el notó tras la victoria en Riazor y que siempre es "positivo".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Me encuentro muy bien y espero volver pronto. Cuando estás lesionado, estás deseando volver y más tras lo del año pasado que lo pasé mal por la lesión del cuádriceps y estuvo mucho tiempo y no pude volver al final de temporada porque recaí. Ahora no y voy a volver lo antes posible, voy poco a poco y cada día vamos viendo sensaciones", señaló Juanfran ante los medios este jueves.

Ahora, su puesto lo está ocupando el polivalente Thomas Partey, al que ve "genial" ahí. "No es fácil adaptare donde no ha jugado prácticamente nunca, pero lo está haciendo muy bien y sé que el mister está muy contento", confesó.

"Ha vuelto Sime (Vrsaljko) y la posición está cubierta", añadió tras la vuelta del croata, al que ve bien sin opinar sobre su posible salida. "Yo estoy con ganas de volver y recuperar mi sitio y poder ayudar. Ahora vienen dos partidos muy importantes y espero ya poder estar en alguno de ellos", deseó el de Crevillente.

El rojiblanco también celebró la mejoría del equipo, algo que intuyó tras la victoria en el descuento en Riazor. "Vi a la gente unida y que iba a ser un punto de inflexión y lo está siendo. Hicimos un gran partido ante el Real Madrid, merecimos ganar y en estos últimos hemos sido mejores que el rival", remarcó.

"Estamos en línea ascendente y esperamos seguir así porque nos identificamos con esta manera de jugar porque somos un equipo ganador y cuando ganamos mejoramos en todos los aspectos", subrayó Juanfran.

Y este optimismo lo quiso trasladar hacia el futuro más cercano, con el complicado pase a los octavos de la Liga de Campeones. "También somos un equipo positivo y que trabaja como si no hubiese otro día para mejorar. Somos siempre positivos y para eso hay hacer un gran esfuerzo", indicó.

"Este equipo siempre se ha sobrepuesto a cualquier situación, sobre todo negativas y ha crecido sobre ellas. Pienso que vamos a ganar el sábado a la Real y que vamos a pasar el martes. Tenemos la mentalidad de que si seguimos en esta línea ascendente el equipo puede conseguir cualquier cosa", comentó.

Además, cada día está más cerca la incorporación de refuerzos como Vitolo o un Diego Costa que es el que "más ganas tiene" de volver. "Se está poniendo en forma y yo creo que ya lo está. Le veo muy bien, y le intento animar para que esté a tope. Tenemos ganas de que venga porque es muy importante para nosotros y nos va a ayudar en muchísimas cosas. Conoce al equipo y al mister y va a ser un refuerzo increíble para nosotros. Ya queda menos", apuntó.

ÁNIMOS A BERIZZO

Juanfran Torres realizó estas declaraciones tras acudir a la presentación del acuerdo entre la Fundación del Club Atlético de Madrid, Janssen e Ipsen, para trabajar juntos en la concienciación y visibilización del cáncer de próstata entre la población general.

"Todos nos tenemos que concienciar de cosas tan importantes que pasan en la sociedad. Ahora mismo tenemos el caso de Berizzo, que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, le deseo lo mejor, es un tío fuerte y estoy convencido de que saldrá adelante y las cosas le irán bien", indicó el alicantino, que es padrino de esta campaña.

Acompañando al lateral estuvieron el presidente de honor de la Fundación, Adelardo Rodríguez, y los doctores Oscar Fillat y Alejandro González, que profundizaron sobre la prevención de esta enfermedad.

Con este acuerdo, las tres entidades emprenden una relación de trabajo conjunto para desarrollar iniciativas de sensibilización, especialmente dirigidas a la población masculina, acerca de la importancia de acceder a información rigurosa sobre la enfermedad, sus síntomas y las formas de prevenirla.

El cáncer de próstata es el más común entre los hombres. En España, la tasa de incidencia de cáncer de próstata es de unos 33.000 nuevos casos anuales, y más de 5.800 pacientes fallecen como consecuencia de la enfermedad. Fundamentalmente afecta a hombres de edad avanzada, por encima de los 65 años.