Paco Jémez da calabazas a Alavés y Las Palmas

Anuncia un tiempo de descanso para estar con la familia

Después de Navidad, el entrenador estará en el mercado

Imagen: EFE.

Paco Jémez no entrenará al Alavés ni a Las Palmas. El propio entrenador ha anunciado su decisión de parar, al menos hasta después de Navidad. Así, tras acabar su etapa en el Cruz Azul mexicano se tomará un tiempo para descansar y estar con su familia.

A pesar de haber sonado para ambos clubes, el preparador ha declinado sus ofertas. Lo ha confesado en la radio del club canario, explicando concretamente el proceso que ha tenido con el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

"Ha hecho (Ramírez) todo lo que ha estado en su mano para que yo fuera a Las Palmas. Mi decisión es la de parar un poco y no aceptar ofertas inmediatamente (...) Me quiero dar hasta después de Navidad. Es por una cuestión personal, no deportiva", afirmó el entrenador.

Se ha dado la circunstancia de que un choque de intereses ha propiciado el desacuerdo. Mientras que Alavés y Las Palmas (después de haber destituido a Gianni Di Biasi y Pako Ayestarán) necesitaban con urgencia un entrenador, Jémez, recién llegado de México, quería un breve pero necesario descanso.

A pesar de esto, Jémez promete que algún día será entrenador de Las Palmas: "Ahora no ha podido ser, pero espero que dentro de poco pueda surgir la oportunidad. Más tarde o más temprano, voy a acabar en Las Palmas".