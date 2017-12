Müller prefiere evitar a España o Inglaterra en la fase de grupos

30/11/2017 - 20:28

MÚNICH (ALEMANIA), 30 (DPA/EP) El delantero del Bayern Múnich Thomas Müller prefiere evitar a la selección española e Inglaterra en el sorteo del Mundial de Rusia 2018 que se realizará este viernes en Moscú.

"Tengo curiosidad por ver si nos tocará un peso pesado o no. Preferiría no tener a España o Inglaterra en la zona", dijo Müller este jueves en un acto en Múnich.

Alemania forma parte del primer bombo del sorteo del Mundial, el que integran los ocho primeros cabezas de serie. España e Inglaterra están en el segundo, por lo que podrían ser rivales de la "Mannschaft" al igual que equipos como Uruguay, Colombia, Perú, México, Suiza y Croacia. Los otros dos adversarios de la campeona del mundo saldrán de los bombos 3 y 4, donde habrá en general selecciones menos potentes.

El delantero germano señaló que le gustaría jugar contra un rival con el que no se haya enfrentado hasta ahora con la selección alemana. "Pero no se trata tanto del rival, sino de los posibles viajes que determine el sorteo", evaluó el futbolista, que no seguirá en vivo la ceremonia en Moscú porque tendrá un entrenamiento con el Bayern antes del choque ante el Hannover de la Bundesliga.

La Federación Alemana evalúa de momento dos opciones para el alojamiento del equipo: un búnker en las afueras de Moscú y otro en Sochi, en el extremo sur de Rusia. El técnico de Alemania, Joachim Löw, tiene previsto realizar una teleconferencia con sus colaboradores tras el sorteo, aunque la decisión podría demorar algunos días más.

"No tomaremos una decisión ad hoc en la misma noche", dijo hoy Löw, quien no se mostró preocupado por los posibles rivales que puedan tocarle a la campeona del mundo en Rusia. "Juguemos contra quien juguemos, no es algo que nos vaya a poner nerviosos", dijo el entrenador antes de partir hacia Moscú. "No voy con el pulso acelerado, pero uno viaja con la expectativa de saber qué rivales tendremos, cuál será nuestro camino. Después de esto ya podremos empezar a trabajar concretamente", finalizó.