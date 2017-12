Rubiales: "Seré presidente, lo que no sé es cuándo"

30/11/2017 - 22:07

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española Luis Rubiales aseguró que será presidente, pero dijo que no sabe cuándo tomará el mando de la RFEF, después de haber denunciado que el presidente en funciones de dicho organismo, Juan Luis Larrea, "cercena" el derecho a voto de muchos asambleístas con la convocatoria de la Asamblea General para el 16 de enero.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Rubiales, que ha anunciado que recurrirá la decisión de Larrea ante la Comisión Electoral y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), piensa que "hay que dar a la Asamblea al menos la posibilidad de votar". "Se quiere impedir que acudan y eso no es democracia", indicó Rubiales en declaraciones a 'Zona Mixta', en el Canal 24 horas de TVE.

"Si una persona (en referencia a Larrea) con abuso de poder tremendo y nociones de democracia equivocadas, pone esa fecha, hay que revisarlo. Por eso, recurro al TAD y a la Federación, para no quedar indefenso", añadió Rubiales, molesto porque la fecha "no debe ser ese día" al haber "Copa del Rey" y competición de fútbol sala.

"La Asamblea de la moción de censura no debe ser el día 16. Hay Copa del Rey. Los asambleistas (árbitros, entrenadores, futbolistas, clubes...) no podrán asistir. También hay Liga de fútbol sala. Poner la fecha ese día es un desprecio a la democracia y al fútbol sala", agregó al respecto el expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Además, Rubiales consideró "normal" que "el Gobierno dijera que no tiene vinculación con una candidatura". "Detrás de Rubiales quien está es el fútbol español. Necesitamos una Federación transparente, que se abra, que piense también en el fútbol modesto y se le apoye. Necesitamos autofiscalización y vigilancia en lo económico. Todo esto debería hacerse de manera inmediata", indicó.

"Lo primero que hay que modificar en la Federación es el organigrama actual. Es poco eficaz. Necesitamos separar esa estructura del organigrama de la política. No tenemos bien colocado el equipo sobre el terreno de juego. Hay que reagrupar la RFEF en tres ó cuatro sectores llevados por directores muy cualificados", comentó.

"HACE TIEMPO QUE NO VEO A VILLAR"

Preguntado por el presidente inhabilitado, Ángel María Villar, por su implicación en el 'caso Soule', el candidato a la presidencia de la Real Federación Española aseguró que "hace tiempo" que no le ve. "Hace tiempo que no veo a Villar, desde que pasó lo que pasó, aunque durante muchos años he tenido una relación muy directa con él", espetó.

"Tiendo la mano a todas las instituciones. Creo que hay que convocar una Mesa del Fútbol en la que esté representado, por supuesto, el CSD, LaLiga, los futbolistas, los entrenadores... Mi sello en los años que esté en la RFEF será el de transparencia, control económico, mujer y cuidado al fútbol sala", repasó sus líneas de actuación.

Por último, Rubiales afirmó que no quiere ser presidente "30 años" y que mantiene "magníficas relaciones con el Real Madrid, con el Barcelona y con todos los demás clubes. Con UEFA también tengo muy buena relación. Allí conoczco a todo el mundo. Y tengo especialmente buena relación con vicepresidente. También en FIFA tengo una gran relación con el presidente Gianni Infantino. Aclaro que esto no quiere necesariamente decir que todos me apoyen", finalizó.