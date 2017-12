Zidane: "Kepa es muy buen portero, pero no es el mío"

1/12/2017 - 13:54

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha alabado al guardameta del Athletic Kepa Arrizabalaga, al que se enfrentan este sábado en San Mamés (20.45 horas), pero no ha valorado si están pensando en incorporarle al equipo, además de explicar que Gareth Bale sólo tiene "una molestia" y que "depende de él" cuándo volverá al equipo.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Tengo siempre a los mejores. Tengo a Keylor y es el mejor, sin ninguna duda; voy a estar siempre con Keylor y con Kiko. Kepa es muy buen portero, pero no es mi portero", declaró en la rueda de prensa previa. "Hay muchos jugadores que son buenos para jugar en el Madrid, pero ahora mismo no es mi problema. El día a día son mis jugadores y nada más; en el futuro, ya veremos", continuó.

Además, el técnico francés no quiso hablar de posibles incorporaciones en el mercado invernal. "De momento no he pedido nada, no es el momento. Cuando se abra el mercado, hablaremos", señaló.

Zidane, que confirmó que Sergio Ramos "va a estar" en San Mamés, valoró también la nueva recaída de Gareth Bale. "Se ha resentido un poco de una molestia. Es poca cosa, estuvo mucho tiempo parado, y espero que sea sólo un tema físico. Creo que él tiene que estar con el equipo, entrar en su dinámica; para mí es lo más importante, sentirse como los demás. Espero que sea poca cosa y que esté rápidamente con nosotros", indicó.

En este sentido, el marsellés afirmó que su vuelta "depende de él", aunque espera que sea "la semana que viene". "No tiene nada grave, es sólo una molestia. Cuando un jugador tiene molestias no queremos arriesgar. Se ha resentido de algo en el sóleo", subrayó.

"El problema de Gareth es que es muy potente. Lo que queremos transmitir a Gareth es que va a salir de eso, y lo que tenemos que hacer es darle muchísimo cariño. Es un jugador muy importante y lo que ha hecho cuando está bien es fenomenal", añadió.

"EN SAN MAMÉS VAMOS A TENER QUE LUCHAR COMO SIEMPRE"

Sobre el duelo ante el Athletic Club, Zidane se mostró convencido de que les espera "un partido difícil". "Conocemos al equipo, el estadio... Estamos preparados para hacer un gran partido; esta semana fue muy buena, y vamos a ir con ilusión y a intentar hacer un gran partido", valoró.

Además, no cree que el hecho de que el equipo haya quedado eliminado en Copa del Rey ante el Formentera vaya a influir en la manera de animar. "El público va a apoyar a su equipo, no pienso que recibiendo al Real Madrid vayan a estar contra su equipo. Vamos a tener que luchar como siempre", manifestó.

Sobre el estado de forma de su equipo, Zidane aseguró que se verá en este mes, que afrontan "con ilusión". "Nos falta hacer tres o cuatro partidos seguidos con buen nivel, y ya está. Tenemos tres o cuatro partidos muy interesantes y este mes que va ser importante. Este mes hay buenos partidos y tenemos que estar a la altura de lo que queremos", expresó.

"Queremos siempre más, pero en el fútbol no se sabe. Lo que podemos controlar es dar el máximo. Tenemos partidos muy importantes para demostrar lo que nosotros valemos", aseguró. "Nunca voy a tener preocupación. Tengo un grupo muy positivo, mismo cuando las cosas no nos salen bien. Podemos cambiar rápidamente las cosas. Tenemos tres o cuatro partidos muy interesantes y el Mundialito", concluyó.