Unzué: "Necesitamos una actitud colectiva casi perfecta, si no no ganas al Barcelona"

1/12/2017 - 14:57

El entrenador del RC Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha bromeado este viernes respecto a volver al Camp Nou, donde en su última etapa hizo de segundo entrenador del equipo las tres últimas temporadas, con el llevar "percebes y una mariscada" para contentar a sus exjugadores y poder sacar algo positivo, que lograrían en todo caso con una "actitud colectiva casi perfecta".

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

"Tenía pensado llevarles unos percebes y una mariscada. Fuera de bromas, es que no puedes hacer algo especial con Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta... Si en algún partido necesitamos una actitud colectiva casi perfecta es contra el FC Barcelona porque si no, no le ganas. Con la pelota y sin la pelota", señaló en rueda de prensa.

En un partido especial para él por lo que vivirá antes del choque, aseguró que pese a volver a la que era su última casa y donde sonó con fuerza para relevar a Luis Enrique Martínez, regresa con la confianza de ser un profesional que buscará ganar.

"Yo puedo tener una información de lo que han hecho los jugadores con otro entrenador, con nosotros, pero difícilmente se repiten dos cosas iguales. No sé cómo está la mente de los jugadores del Barcelona ahora. Tienes una información, te pueden valer algunos detalles, pero estás supeditado a qué transmites a tu grupo y a acertar en qué jugadores poner para contrarrestar al Barcelona", señaló sobre la posible ventaja que pueda tener por conocer al rival.

No obstante apuntó que el dibujo táctico y la idea de juego de su equipo "no va a cambiar". "Pero sí cambiarán matices. Si haces línea de 3 o 4 para salir, si juegas más en largo o en corto y si pones jugadores para eso para el sistema más habitual. A veces cuando vas al Camp Nou necesitas que ellos no tengan el día acertado y tú hacer un partido redondo", auguró.

Se medirá a un Ernesto Valverde del que destaca lo mismo que de Luis Enrique, que saben sacar el mejor provecho al actual vestuario del Barça. "Se han adaptado a los jugadores que tenían y me parecía muy inteligente por parte de Luis y ahora por parte de Valverde", argumentó.

Pese a un juego más vertical en ocasiones, de menos toque, cree que el Barça sigue teniendo en muchos partidos el control. "Cuando han jugado con cuatro interiores el repliegue que hacen es un poco más fuerte. Han conseguido que los rivales no les lleguen, pero la temporada de Ter Stegen está siendo espectacular", destacó.

Sobre su pasado junto a Valverde en el Barcelona, como jugadores, recordó que con 21 años no pensaba en ser entrenador. "Pasando los años, en mis últimos años de jugadores que ya tenía interés en aprender de mis entrenadores, no tenía la sensación de que el 'Txingurri' fuera a ser entrenador. Era un tipo fantástico y muy fácil hacerse amigo de él, serio pero irónico y con sentido del humor", reveló del técnico blaugrana.