Zidane: "Nos falta hacer tres o cuatro partidos seguidos con buen nivel"

Madrid, 1 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, señaló San Mamés como un buen escenario para cambiar la dinámica de su equipo, reconociendo que necesitan regularidad y que les "hace falta tres o cuatro partidos seguidos con buen nivel".

"Nos espera un partido difícil, conocemos este estadio, al público, al Athletic, pero estamos preparados para hacer un gran partido tras una semana muy buena. Vamos con ilusión a intentar hacer un gran partido", manifestó este viernes en rueda de prensa.

"Nos falta hacer tres o cuatro partidos seguidos con buen nivel. Tenemos ahora varios partidos muy interesantes y ojalá que este mes, que va a ser importante, para la vuelta de enero tras el parón, estemos a la altura de lo que queremos", añadió.

La crisis que vive el Athletic Club de Bilbao no provocará, según piensa Zidane, que su afición se posicione en contra en un día especial como la visita del Real Madrid a San Mamés.

"El público va a apoyar a su equipo como siempre. No pienso que recibiendo al Real Madrid vayan a estar contra su equipo. Esperamos un partido difícil en el que luchar como siempre, intentando hacer un buen fútbol y nada más", dijo.

En los mensajes de Zidane nunca hay negatividad. Lo volvió a demostrar lanzando frases positivas: "Veo al equipo con ilusión, sabemos que tenemos muy buenos partidos ahora y lo queremos hacer bien. Los afrontamos con ilusión".

"Nunca voy a tener preocupación, pase lo que pase, porque tengo un grupo muy positivo. Cuando las cosas no nos salen bien, sabemos que nosotros podemos cambiarlas rápidamente. Ahora tenemos cuatro partidos muy interesantes y el Mundialito para hacerlo", agregó.

Confirmó el técnico madridista el regreso de Sergio Ramos tras perderse dos partidos por la fractura de los huesos propios de la nariz. "Sergio va a estar, está ya muy bien. Ha entrado en la dinámica del grupo y bien", apuntó.

Y descartó que ningún integrante del Real Madrid acuda a San Mamés valorando la posibilidad de no lograr un buen resultado: "No se nos pasa por la cabeza perder más puntos porque queremos más, pero en el fútbol no se sabe nunca. Lo que podemos controlar es dar el cien por cien de cada uno, siempre el máximo y más. Hay partidos importantes para demostrar lo que valemos".