Eusebio: "Debemos compensar a nuestra afición la decepción que le dimos el otro día"

1/12/2017 - 15:33

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, ha asegurado que ante el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este sábado en el Wanda Metropolitano (16.15 horas), deben intentar "compensar" a sus seguidores la "decepción" de la eliminación en la Copa del Rey ante el Lleida, y ha explicado que deberán mejorar en "intensidad, concentración y rigor".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Debemos centrarnos ya en lo siguiente. Tenemos cosas importantes por delante, debemos compensar a nuestra afición la decepción que le dimos el otro día", declaró en la rueda de prensa previa. "Te afecta lo que ha pasado, y la mejor manera de superar estos momentos es afrontar un partido en el que compitas bien. Si consigues una victoria es una manera de empezar a conseguir lo que queremos, que es dar alegrías a nuestra afición y compensarles en esta decepción tan grande", añadió.

Sobre la debacle, explicó que tiene "una responsabilidad compartida". "Todos tenemos que analizar en qué nos pudimos equivocar. En ese análisis todo el mundo la asume, no sirve de nada echar balones fuera", dijo. "Necesitas todo en todas las competiciones para llegar al máximo, de intensidad, de concentración, de rigor. Todos hemos reflexionado. He hecho mi propia reflexión y análisis. He elegido la manera y en una he fallado, no he logrado convencer al máximo a todos mis jugadores", indicó.

Además, el técnico vallisoletano analizó que las causas son "una mezcla de todo". "Cuando se da circunstancia así hay muchas cosas que inciden para que pase. Cuando no tienes la intensidad, la concentración y el rigor adecuados, en fútbol te puede pasar lo que nos pasó. Es una lección muy grande y muy dura", apuntó.

"Necesitamos todo para que las cosas nos vayan bien. No podemos bajar ni un segundo, ni un gramo de intensidad. En poco tiempo te pasa algo muy serio y doloroso. Espero que nos sirva de lección, nos tiene que servir para levantarnos rápido, ser más fuertes y tener la oportunidad de compensar a nuestra afición con lo que se merece. Tenemos la oportunidad en las dos competiciones e las que estamos", prosiguió.

Eusebio reconoció también que ya tiene decidida su "propuesta" ante los del 'Cholo' Simeone. "Es un partido frente a equipo muy fuerte que está en un momento bueno de la temporada. Sabemos la intensidad que tiene, el ritmo, la calidad que tiene defensivamente, la implicación de todos para defender, la intensidad en las disputas; cuando tienen que llevar el control, tienen jugadores de calidad. Es uno de los equipos más fuertes de Europa", advirtió.

"LOS JUGADORES SE SIENTEN A GUSTO JUGANDO DE ESTA MANERA"

Por otra parte, el preparador 'txuri urdin' explicó que no tiene "ninguna duda" con respecto a sus jugadores. "Lo que me siguen demostrando es que están muy convencidos y contentos, se sienten a gusto jugando de esta manera. Tendremos que ver cómo podemos ir mejorando nuestras prestaciones. Ya han vivido partidos en los que se han sentido muy fuertes, y ha sido con esta manera de jugar. Es una fórmula que nos da resultados y que nos va a seguir dando, haciendo algún ajuste para que el rendimiento sea más alto", indicó.

"Esta plantilla tiene muy buena mentalidad, con una ilusión muy grande, con un gran compromiso. Estoy contento con su mentalidad. Hay veces que hay cosas, que uno está dejando de hacer, y es algo que trataremos de corregir", continuó.

Por último, Eusebio aseguró que no piensa todavía en el mercado de invierno. "No estoy pensando en incorporaciones, tenemos una plantilla muy compensada, y en el Sanse hay jugadores que lo están haciendo muy bien y que están tocando la puerta. Cuando tengamos cualquier necesidad hay gente que nos puede ayudar", concluyó.