Arbeloa: "Cristiano está a la altura de Di Stéfano"

Madrid, 01 dic (EFE).- Álvaro Arbeloa pasó por los micrófonos del programa de Luján Arguelles en EFE Radio, donde aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo "está a la altura" del hispano-argentino Álfredo di Stéfano.

"Cristiano Ronaldo ha marcado un antes y después en el Real Madrid a todos los niveles y eso le pone a la altura de Di Stéfano", declaró.

El que fuera jugador del Real Madrid durante ocho temporadas (2004/2005-2015/2016) recordó su etapa en el club y se quedó con el cariño de los aficionados: "Durante los siete años que estuve en el Madrid siempre di la cara y defendí a mis compañeros, entrenador y al club. Creo que la gente lo supo ver".

Este afecto le hizo más difícil su marcha, pero la recuerda como una buena decisión: "Hay que saber cuándo decir adiós porque no es fácil y menos en el Real Madrid, como era mi caso, pero hay que saber decidir y es mejor hacerlo cuando la gente te quiere y te pueden echar de menos".

Además destacó la magnitud global del equipo blanco: "El Madrid tiene un altavoz tan grande que cada cosa que digas va a salir en el telediario. En otros equipos puedes decir lo que quieras y no tienes tanta repercusión".

Una de las cosas que más recalcó del Real Madrid es la ciudad deportiva: "Lo que ha hecho el Real Madrid en Valdebebas es una pasada, lo tenemos todo para sacar nuestro máximo rendimiento y todo el mundo que ha estado en el Madrid y sale se da cuenta de que nada es como allí".

Arbeloa decidió colgar las botas a final de la pasada temporada tras un año en el West Ham United inglés, con 34 años: "Yo siempre decía que iba a jugar hasta los 40 años porque me ha gustado tanto ir a entrenar que yo quería alargarlo lo máximo posible. No he tenido muchas lesiones y creía que mi físico podría darme muchos años de fútbol pero ha sido mi cabeza la que ha dicho que no".

"Llegó un momento en el que el fútbol no me daba lo que me había dado. Miraba al futuro y no veía esa pasión por seguir entrenando", explicó.

La retirada del fútbol le lleva a plantearse su futuro, aunque no todavía no lo tiene claro: "Ahora estoy en un momento bastante tranquilo y estoy tomándome un tiempo para decidir mi futuro; es un paso muy importante. He tenido muchas ofertas pero quiero pensármelo bien".

Eso sí, pasarse 'al otro lado' del fútbol no le llena de momento: "Me han llamado de varios medios de comunicación, pero creo que ese no es el camino que más me apetece". concluyó.