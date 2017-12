Del Bosque: "No nos podemos quejar, pero el optimismo perjudica"

1/12/2017 - 18:28

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque reconoció que España no se puede "quejar" por el sorteo del Mundial de Rusia 2018 celebrado este viernes, pero recordó que no pueden caer en confianzas ni exceso de "optimismo" para buscar avanzar ante Portugal, Marruecos e Irán.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"No quería a Alemania y Brasil de momento, hasta semifinales. No nos podemos quejar, tenemos un grupo que sin optimismo, que siempre perjudica, pero no nos podemos quejar", indicó en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press.

Además, el salmantino se refirió a una Portugal a la que ya superó España, con el propio Del Bosque al mando, en el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. "Vienen de ganar la Eurocopa, cuentan con Ronaldo y forman un gran equipo. También nosotros estamos en un momento de ilusión y esperanza", afirmó.

Por otro lado, Del Bosque no quiso hablar de cruces. "Todavía queda mucho camino por delante. Estamos en la primera fase, lo ideal es clasificarse y seguir avanzando y tenemos una selección que transmite mucha confianza. España está entre las que optan al Mundial, seguro", finalizó.