Santos: "España es favorita para conquistar el Mundial"

1/12/2017 - 18:44

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, ha asegurado que el sorteo del Mundial de Rusia 2018, que le ha situado en el Grupo B junto a España, Irán y Marruecos, es "muy engañoso" y que será "muy difícil", y ha reiterado que España es "favorita" para ganar, además de recordar que las otras dos selecciones "terminaron invictas sus grupos" de clasificación.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"España es naturalmente favorita, como he dicho siempre. No es la primera vez que lo digo ni es porque me vaya a enfrentar a ella; siempre dije que es uno de los equipos favoritos para conquistar este Campeonato del mundo, y a Portugal le toca hacer lo que ya ha hecho otras veces, que es intentar vencer cada partido", señaló tras el sorteo en declaraciones facilitadas por la Federación portuguesa.

Además, el preparador luso afirmó que el sorteo es "muy engañoso" y que muchos podrían no reparar en la dificultad de los rivales africano y asiático. "Portugal tiene que asumir su parte de responsabilidad y de favoritismo cuando se ve un grupo de estos, pero cuando vemos con atención percibimos que será muy difícil", indicó.

"Desde luego el primer partido, Portugal-España, es importante y puede marcar. Después, las otras dos selecciones a las que nos vamos a enfrentar terminaron invictas sus grupos -de clasificación-", concluyó el técnico de la campeona de Europa.