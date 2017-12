Ziganda sobre su situación: "No estoy aquí para tirarme del barco"

Lezama (Bizkaia), 1 dic (EFE).- José Ángel Ziganda ha confesado que se siente todavía "terriblemente mal" tras la eliminación copera del pasado miércoles a manos del Formentera, pero ha asegurado que aunque el Athletic Club de Bilbao "está muy lejos" de donde le gustaría, no está al frente del equipo para tirarse "del barco".

"Estoy a las duras y a las maduras. No estoy aquí para tirarme del barco y estaré hasta cuando quieran que esté y encantado de la vida", ha comentado el técnico cuando se le ha recordado las muestras de desaprobación de los aficionados y la pancarta que se vio ayer en Lezama pidiendo su salida del club.

Ziganda ha asegurado que tiene "muchas ganas de pelear" y que "ahora que esta la cosa mal" no piensa en que "no valgo para esto". "Pienso que sí valgo y voy a pelear a muerte, ya me conocéis cómo he sido toda mi vida", ha respondido a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido frente al Real Madrid.

Ha reconocido además el técnico que la derrota contra el Formentera fue "un mazazo tremendo para todos, para no olvidar y que va a perdurar", y que, además, "no tiene explicación ni excusa".

"No hay argumentos por donde cogerlo. Veía atisbos de algo en los partidos contra el Villarreal o el Deportivo, pero lo del miércoles ha sido un varapalo tremendo difícil de olvidar", ha sentenciado.

Respecto a su próximo partido contra el club madrileño, Ziganda ha opinado que "no puede venir mejor rival que el Madrid. Es el partido del año en San Mamés y no puede haber rival más estimulante", ha recalado.