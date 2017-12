Calleja: "Tenemos los justos y con ellos afrontaremos el partido sin buscar excusas"

2/12/2017 - 14:05

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha asegurado que, a pesar de las numerosas bajas -cinco por lesión y dos por sanción- con las que cuenta el equipo esta jornada, no buscarán "excusas" y afrontarán el duelo ante el Leganés en Butarque (12.00 horas) "con un once de garantías".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Lamentablemente, hacer la convocatoria ha sido fácil esta vez. Tenemos los justos y con ellos afrontaremos el partido sin buscar excusas. Tenemos la máxima ilusión de lograr una victoria", declaró en la rueda de prensa previa.

Y es que, a los lesionados Andrés Fernández, Ruben Semedo, Samu Castillejo, Cheryshev y Sansone se han unido los sancionados Víctor Ruiz y Jaume Costa. "Entre sancionados y lesiones tenemos muchas bajas. De hecho, solo tenemos a 13 jugadores con ficha del primer equipo para entrar en convocatoria y el resto viene del filial. Pese a todo, tenemos confianza para seguir sumando", subrayó.

"Hay que ir a ganar siempre. No me fijo en los que no pueden venir y sí en los que vienen. Vamos a afrontar el partido con un once de garantías y con recambios que seguro que van a seguir ayudándonos", continuó.

Por último, el técnico madrileño resaltó la fortaleza defensiva y la velocidad de los atacantes del Leganés. "El Leganés está muy bien trabajado por Garitano. Es un equipo muy organizado, con las líneas juntas y que sale muy rápido a la contra. Tiene jugadores muy verticales que no paran de dar soluciones a sus compañeros. Será un partido que tendremos que madurarlo muy bien para hacernos con el dominio. El Leganés no se descompone nunca", concluyó.