Marcelino: "Me gustaría acercarme a Benítez, pero es prácticamente imposible"

Valencia, 2 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, reconoció este sábado que le gustaría acercarse a los éxitos conseguidos por su colega Rafa Benítez en el banquillo de Mestalla, pero puntualizó que será "prácticamente imposible" igualar su rendimiento deportivo.

Marcelino, que mantiene a su equipo invicto en Liga, superará las trece jornadas sin perder con la que el Valencia de Rafa Benítez empezó la temporada 2001-02 si mañana el conjunto valencianista es capaz de ganar o empatar en Getafe.

"Me gustaría más ganar que batir un récord puntual. Me gustaría acercarme a lo que Benítez consiguió en este club, pero es prácticamente imposible. Vamos a intentar ganar este partido, no por el récord sino por lograr una victoria fuera de casa y mantenernos en la zona alta", dijo en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo.

El técnico del Valencia subrayó el buen nivel del equipo en este arranque y matizó que no van a Getafe a puntuar sino a por la victoria. "Es para estar muy satisfechos de nuestro arranque. Nuestra idea no es puntuar, es ganar, o con esa idea vamos, aunque sabemos que nos espera un partido tremendamente difícil y complicado", indicó.

Marcelino aseguró que "tienen unos muy buenos números a nivel defensivo", confirmó que la baja por lesión del portugués Gonçalo Guedes obligará a Andreas Pereira a tener un papel más importante en el equipo, pero recordó que el jugador ya "ha dado un paso al frente" en otras ocasiones durante la temporada.

"El paso al frente lo ha dado a medida que ha avanzado la competición. Creo que se ha ido adaptando al equipo, pero el paso al frente ya lo dio, por ejemplo en Vitoria o en Copa contra el Zaragoza. Tenemos plena confianza y puede jugar en las dos bandas. Sin Guedes puede tener más minutos pero le corresponde a él demostrarlo. Con minutos, su rendimiento va a aumentar", manifestó.

Además, el entrenador del Valencia también se refirió a las bajas de Jeison Murillo y Ezequiel Garay en defensa que provocará que Rubén Vezo juegue en el once inicial junto a Gabriel Paulista y Marcelino mostró su plena confianza en el rendimiento del central portugués.

"Vezo creo que era uno de los que más me había sorprendido en la pretemporada y en los dos primeros partidos. Una vez superada la lesión creo que se ha integrado en el equipo y está perfectamente disponible. Es un central en el que tenemos depositadas total confianza y creo que nos va a dar un buen rendimiento", finalizó.