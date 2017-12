Marcelino: "Me gustaría acercarme a lo que consiguió Benítez, aunque es casi imposible"

2/12/2017 - 15:29

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, reconoció que le "gustaría" acercarse a lo que consiguió Rafa Benítez en su trayectoria en el club y superar su récord de 13 partidos sin perder, aunque aseguró que su objetivo más cercano reside en "ganar" al Getafe este domingo (16.15 horas) y no en "puntuar" para batir el récord puntual del madrileño en el equipo 'che'.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Nuestra idea no es puntuar, es ganar. Me llenaría de satisfacción ganar, no batir un récord. Este es un récord puntual, pero me gustaría acercarme dentro de lo posible a lo que Benítez consiguió aquí. Es prácticamente imposible, pero si a lo largo de las temporadas lográramos buenas clasificaciones, podríamos intentar acercarnos a este referente, aunque es casi imposible", aseguró en la rueda de prensa previa al choque.

Sobre el rival, el asturiano destacó que el Getafe "contrarresta bien" las cualidades del oponente y se caracterizan por el "juego en largo y el contraataque", esperando un choque "competido" y "difícil". "Esperamos un partido muy intenso y difícil de jugar. Es un rival organizado y colectivo, que contrarresta bien a sus rivales y es muy intenso en la disputa. El partido va a ser muy competido y vamos a tener que realizar un gran esfuerzo y estar concentrados para ganar este partido", explicó.

"Usan bien el juego en largo y en contraataque. A pesar de un calendario difícil han goleado al Villarreal y ganado a la Real Sociedad, además de perder contra Real Madrid, Barcelona y Sevilla en partido muy igualados", añadió.

Marcelino también elogió el rendimiento de una delantera puesta "en duda a principio de temporada" y que es responsable de buena parte de los 33 goles que acumula el equipo en LaLiga Santander. El de Villaviciosa no se olvidó de resaltar el trabajo defensivo y colectivo, que no está lejos de "los equipo de arriba".

"Me llena de satisfacción que los delanteros puestos en duda a principio de temporada tengan estos índices realizadores. Es lo que viene demostrando el equipo. Queremos ganar y buscar la portería contraria y tenemos más posibilidades de marcar. Estamos tremendamente satisfechos con su rendimiento goleador y de trabajo", afirmó.

"No hay mucha diferencia con los equipos de arriba, solo siete con el Barça. Estamos cerca del Atlético y tenemos buenos números en nivel defensivo. En el dato estadístico encontramos tres goles en cinco minutos del Betis que es algo que no entra dentro de la normalidad del nivel competitivo del equipo", agregó.

Por último, el técnico respondió a las preguntas sobre Rúben Vezo y Andreas Pereira; del central portugués el entrenador aseguró estar "sorprendido" con su rendimiento e integración y admitió tener plena confianza en él, mientras que sobre el centrocampista brasileño destacó sus "cualidades" y su capacidad de actuar "en ambas bandas".

"Es uno de los jugadores que mas me ha sorprendido esta temporada. Una vez superada la lesión, se ha integrado perfectamente al trabajo del equipo. Esta disponible como demostró el jueves y contra el Barça. Es un central en el que confiamos y seguro que nos va a dar un gran rendimiento", detalló sobre el defensor luso.

"Andreas ha ido dando el paso al frente a medida que avanzaba la competición. Venía de no jugar y se ha ido adaptando al equipo. Tuvo grandes actuaciones en Vitoria y el otro día jugó bien contra el Zaragoza. Confiamos en él como jugador y puede hacerlo en ambas bandas. Es joven y tiene grandes cualidades", concluyó en referencia al carioca.