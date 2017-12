Unzué: "El resultado para nosotros es bueno y es justo"

2/12/2017 - 15:51

El entrenador del RC Celta, Juan Carlos Unzué, ha asegurado que el empate de su equipo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (2-2) es un resultado "bueno y justo", a pesar de que el duelo se le ha hecho "largo" por las ocasiones azulgranas, y se ha mostrado contento con las "alternativas" que manejan los suyos, un equipo que tiene "margen de mejora".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Si me pongo a pensar en las ocasiones me acuerdo más fácilmente de las mías que de las del Barça, pero creo sinceramente que no hubiese sido justo. En cantidad hay algunas ocasiones más claras que las que hemos creado nosotros, pero las que hemos tenido han puesto a prueba a Marc -Ter Stegen-. En el transcurso de los seis o siete minutos que quedaban ha podido entrar alguna de ellos. El resultado para nosotros es bueno y es justo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador celeste reiteró que el empate es "un gran resultado". "Vuelve a confirmar un buen momento del equipo. Nos reafirma en aspectos del juego que estamos intentando mejorar y cambiar desde el inicio de la campaña, y que poco a poco, a base de resultados, es mucho más fácil que los jugadores crean en ellos. Tengo muy claro que este equipo que tengo, que es un muy buen equipo, tiene margen de mejora", manifestó.

Por otra parte, el técnico navarro analizó el trabajo de sus jugadores durante el choque. "Hemos intentado, aunque se ha notado menos, intentar hacerles presión alta que les incomodase su inicio de juego. Nos han sometido en muchas situaciones a un repliegue que nosotros también hemos buscado, no queríamos dar demasiado espacio delante y detrás; ha sido posible porque la actitud colectiva ha sido fantástica", indicó.

"La única manera de tener alguna opción de sacar algo en Barcelona era desde el trabajo de los diez jugadores de campo juntitos, intentando que no entrasen por dentro y fuesen más por fuera; dada esa manera de defender, nosotros teníamos el arma", continuó.

Además, resaltó las "alternativas" que ofrecen sus futbolistas. "De lo que más contento estoy de mi equipo es de las alternativas que tenemos en el juego, somos capaces de hacer daño en muchos tipos de partidos y tengo muchos jugadores con mucha calidad arriba que son capaces de solucionar incluso situaciones en inferioridad", expresó.

Además, Unzué confesó que el partido se le ha lecho "muy largo" por las numerosas ocasiones locales. "No tenía la sensación de que los partidos se hacían tan largos cuando estaba aquí. Se me ha hecho muy largo, y eso que el equipo estaba teniendo un resultado y una manera de competir muy de tú a tú, cada uno con sus armas", señaló.

Por último, reconoció que ha sido una vuelta especial al Camp Nou, donde fue segundo entrenador del conjunto azulgrana junto a Luis Enrique. "Hoy ha sido un poco diferente a todas las experiencias de anteriormente. No puedo olvidar los muchos años que he pasado en esta casa, y además está muy reciente. Incluso en el partido ha habido una sensación diferente", concluyó.