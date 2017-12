Valverde confirma que Umtiti padece una rotura fibrilar en el muslo derecho

Barcelona, 2 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha confirmado que el central Samuel Umtiti padece una rotura fibrilar en el muslo derecho y, si bien no ha determinado el tiempo exacto de baja, ha desvelado que por lo menos estará más de una semana de baja.

En la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Celta (2-2), Valverde ha explicado que el zaguero galo será sometido mañana a pruebas médicas para determinar el tiempo exacto de baja.

"Pensamos que va a ser una rotura de fibras y veremos el tiempo que se estará de baja. No lo sé, será más de una semana seguro. No es como Andrés (Iniesta) que me ha pedido el cambio por unas molestias y que será algo leve. No soy médico y veremos mañana", ha explicado Valverde.

El galo ha padecido la lesión en la parte posterior del muslo derecho en una carrera con Iago Aspas que ha generado el tanto del empate (2-2) de Maxi Gómez.