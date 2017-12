Quique Sánchez Flores: "No creo en rivales fáciles"

2/12/2017 - 17:01

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, quiso evitar cualquier atisbo de relajación previo al enfrentamiento del domingo ante el Eibar en Ipurua (18.30 horas) y aseguró que no cree en "rivales fáciles", y menos ante un rival "incómodo, agresivo y muy estructurado" como el Eibar.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"No me fío de nada ni de nadie a nivel competitivo. No creo en rivales fáciles. Vamos a ir día a día, con la idea de competir bien y hacerlo mejor. Es lo único en lo que pienso", reconoció el técnico 'perico' en la rueda de prensa previa al partido.

El madrileño mostró especial respeto al Eibar, un equipo que definió como "incómodo, agresivo y muy estructurado". "Los partidos ante el Eibar no son bonitos por la dificultad de su estadio y por la propuesta del Eibar. Tienen clarísimo lo que deben hacer. Juegan muy juntos, reduciendo espacios. Estamos ante un rival que no deja jugar bien ni fácil. Hay que estar atentos a las segundas jugadas. Hay que ganar territorio poco a poco", apuntó.

Quique, que afirmó que tiene la sensación de que fuera de casa no lo han hecho mal, confirmó que Leo Baptistao está en la convocatoria porque "se ha recuperado de forma muy satisfactoria".

Por último, Sánchez Flores reveló su decisión sobre el futuro de Marc Roca. "He tomado la decisión de que siga y así lo he hablado con él y con el club. Vamos a poner todo el empeño para que sea el jugador que nos enamoró la temporada pasada. Le hemos dado vueltas y vueltas a este tema y creemos que su situación se puede revertir", finalizó.