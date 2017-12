Ziganda espera que el punto ante el Real Madrid sea "un punto de inflexión"

Bilbao, 2 dic (EFE).- El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, se ha mostrado satisfecho con el "buen punto" conseguido frente al Real Madrid (0-0) y confía que el partido completado frente al equipo blanco sea "un punto de inflexión" después del fracaso copero del pasado miércoles.

"Necesitábamos resintonizar con el Athletic que somos y el partido requería la actitud que hemos tenido. Con el ambiente que había qué menos que ofrecer lo que hemos ofrecido hoy", ha destacado Ziganda, para quien en este partido se ha visto que "este equipo tiene potencial" y que "hay materia prima".

El técnico navarro ha admitido que necesitaban "hacer un partido así" ante un rival que, como esperaban y más después del empate del Barça, "no ha regalado nada" y ha "sometido" al Athletic en la segunda parte. "En el primer tiempo les hemos pegado algún susto, pero cuando cogen el balón te obligan a un esfuerzo brutal. Ha habido un momento en el que no salíamos, pero no han tenido ocasiones muy claras para el tiempo que hemos estado encerrados y eso habla bien del equipo", ha explicado.

En ese sentido, el 'Cuco' ha considerado que la expulsión de Sergio Ramos a cinco minutos del final les "ha beneficiado" para "salir e intentar acabar en su área". "La mentalidad ha sido muy buena, cuando hemos podido hemos ido a por el partido", ha apostillado.

A nivel personal, Ziganda ha admitido "de donde veníamos" el partido realizado frente al Real Madrid le "refuerza", aunque es consciente de que "esto es un examen final diario y sé que vamos con déficit". "Cuando veo estas cosas se ve a un equipo que no se rinde. Me siento con muchísimas ganas de darle y de tirar para adelante" ha concluido.