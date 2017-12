Mohamed Salah, el fichaje que tiene en mente el Real Madrid para 2018

El problema no es Bale, es Cristiano. Acapara todas las jugadas, no se va de nadie, se juega para que encaje en "su estilo". Es un estorbo. Gracias por los servicios, que venga otro y se vaya a EEUU a ganar dinero. Sus numeros son gracias al mejor Real Madrid de los ultimos cuarenta años. No me quiero imaginar si al portugues lo cambiaramos por Neymar, este tio en cualquier equipo con un entrenador con personalidad chuparía banquillo. Es el Fernando Torres del Real Madrid, pero con los galones de Griezzman, y asi nos va. Bale tarde o temprano se va a recuperar, Cristiano no.