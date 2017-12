El 'desprecio' de Mourinho hacia Bale que indigna al Real Madrid

Bale celebra un gol con el Real Madrid. Imagen: Reuters

Las continuas lesiones de Gareth Bale pueden influir a la hora de una posible venta al fútbol inglés. El extremo galés está en un bucle constante y no logra salir de la enfermería. Esta temporada solo ha disputado cinco partidos en LaLiga y dos en Champions.



Esto le podría afectar al Real Madrid si quiere vender al galés la próxima temporada. Según informa Mirror, el Manchester United ya no está por la labor de desembolsar una cantidad cercana a los 110 millones como tenía previsto la pasada temporada.

Es más, desde Old Trafford están dispuestos a ofrecer la mitad de lo que ofrecían hasta ahora, con lo que la oferta por Gareth Bale sería aproximadamente de 55 millones de euros.

En el United creen que Bale no tiene mayor valor que David de Gea, y ellos tasan al portero español en 55 millones de euros, así que el Manchester de Mourinho no negociará hasta que el Real Madrid no baja sus pretensiones por el galés.

Bale es un viejo sueño de Mourinho, pero sabe que el galés no es vital para hacer un United campeón. Esta temporada el equipo de Mourinho está realizando un gran campeonato con gente joven y prometedora, y por eso su fichaje ya no es tan necesario.