Calleja: "El partido se pierde cuando no sabemos matarlo con el marcador a favor"

3/12/2017 - 16:34

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, lamentó no haber sabido finiquitar el partido "con el marcador a favor", sufriendo la remontada (3-1) de un Leganés que dio la vuelta al tanto inicial de Daniel Rabaseda 'Raba' para los castellonenses, un error frecuente esta temporada y para el que tendrán que encontrar una "solución".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Hemos tenido que hacer muchos cambios y nos ha condicionado la lesión de Bacca. No busco excusas, afrontaremos lo que venga con lo que tenemos e intentaremos recuperar a gente para el Barça. Pero el partido no se pierde ahí, sino cuando no sabemos matarlo con el marcador a favor", comentó en rueda de prensa.

"El equipo ha salido tocado porque se ha repetido una situación parecida a las jornadas anteriores y eso duele. Somos conscientes de los errores, pero no hace falta conocerlos, sino ponerles solución", añadió.

El técnico centró su foco en unir al equipo y "seguir trabajando" con tranquilidad, además de desear "recuperar" jugadores de una plaga de lesiones que este domingo se cobró una baja más con los problemas musculares de Carlos Bacca.

"Lo principal es ahora estar más juntos que nunca, levantar la cabeza y recuperar a gente para llegar con el máximo número de jugadores del primer equipo a los partidos que quedan. Hay que estar tranquilos y seguir trabajando", concluyó.