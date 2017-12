Parejo 'raja' de las condiciones del campo del Getafe tras la primera derrota del Valencia

El centrocampista español y capitán del Valencia, Dani Parejo, ha sido uno de los protagonistas del partido que su equipo ha disputado este domingo 3 de diciembre en el Coliseum Alfonso Pérez.

Parejo fue el jugador ché que salió ante los medios tras la primera derrota liguera, y se quejó de las condiciones del campo del Getafe. "El balón no corría. El campo estaba seco. Creo que no han cuidado el césped en toda la semana", comenzó diciendo.

"No me parece una excusa pero para ser la mejor Liga del mundo hay que buscar soluciones. El aficionado busca ver un espectáculo y en condiciones así no se ve un gran fútbol", declaró.

El Valencia no es el único equipo que se ha quejado del campo de Getafe. El Barça señaló al campo como posible culpable de la lesión de Dembélé.