El Real Madrid tiene el fichaje de Courtois a tiro: llegaría gratis en 2019

Thibaut Courtois, portero del Chelsea. Imagen: Reuters

Uno de los fichajes prioritarios que necesita hacer el Real Madrid es el de un portero, o dos. Los blancos han tenido muchos problemas en la portería en los últimos años y piensan renovarla al completo a corto plazo.

Kepa Arrizabalaga es el fichaje más asequible a corto plazo, ya sea en el mercado de invierno o en el próximo verano. Pero el Real Madrid está mirando al futuro y busca fichar un portero de más nombre, como De Gea o Courtois.

Precisamente este último, el belga que milita en el Chelsea, termina contrato en 2019 y todavía no ha renovado. De hecho, según 'The Sun', el equipo inglés no piensa renovarle en 2018 y piensa dejarle escapar gratis al siguiente año.

El Chelsea se ha cansado de las peticiones de Courtois y las negociaciones están totalmente paradas para la renovación del portero belga. En 2019 tendría 27 años un portero que siempre ha sido del gusto del Real Madrid. Y llegaría gratis.