Iker Casillas renuncia a la selección al fichar por una TV para comentar el Mundial

El portero del Oporto Iker Casillas, jugador con más partidos en la historia de la selección española, ha protagonizado un inesperado movimiento que en la práctica supone su renuncia a volver a formar parte del combinado nacional, al menos a medio plazo.

Descartado por Julen Lopetegui desde su llegada, Casillas no entraba dentro de los planes de la 'Roja', dejando su puesto a hombres como David de Gea, Pepe Reina o Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, nunca había oficializado esta renuncia.

Ahora, según asegura 'As', Iker se resigna a no ser convocado de cara al próximo Mundial, y efectúa un movimiento con el que deja claro que no tendrá sitio en el plantel del combinado nacional.

El movimiento consiste en su fichaje por el canal mexicano Azteca TV, de cara a formar parte de su despliegue para comentar el Mundial de Rusia, participando en los partidos de México y España en el nuevo canal Azteca 7.

Se desconoce, al no existir comunicado oficial al respecto, si Casillas simplemente se resigna a no acudir al próximo Mundial, o si esto supondrá una renuncia definitiva del que fuera capitán de España a volver a enfundarse la camiseta de la 'Roja'.

Según anuncia el citado medio, Jorge Valdano ha sido el contacto decisivo para materializar este fichaje, que integrará a Casillas en un equipo en el que también estará la mediática periodista Inés Sainz, además de exjugadores como el también guardameta Jorge Campos, toda una institución en el balompié mexicano.