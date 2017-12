Valverde: "Mascherano está comprometido y contamos con él"

El preparador ignora los rumores que apuntan a la salida del '14'

Sobre el Sporting de Portugal: "Ellos se juegan mucho"

Imagen: EFE.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes que cuenta con Javier Mascherano una vez se recupere de su lesión y ha añadido además que está contento con su rendimiento y que el argentino está "comprometido" con el club pese a los rumores de que podría salir en enero.

"El mercado de invierno no ha llegado, llevamos hablando de él desde verano y estamos en otoño. Cuando llegue ya hablaremos. Mascherano es jugador nuestro y contamos con él, por mucho que se hable estamos contentos con él, esperamos que se recupere", aseguró en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League contra el Sporting de Portugal.

Negó además estar pensando en su posible salida. "No me puedo replantear conversaciones que pueden estar en el limbo cuando no se han producido. Mascherano es un jugador nuestro y comprometido con nosotros, no me preocupa y contamos con él", añadió en este sentido.

Mascherano comentó en una entrevista a la revista 'El Gráfico' que su final de ciclo en el Barça se está acercando y que quiere ser titular. La lesión de Samuel Umtiti y los dos meses que estará de baja abrirán de nuevo las puertas de la titularidad al argentino una vez se recupere, en principio, dentro de unas dos semanas de su lesión en el bíceps femoral.

Precisamente, sobre las lesiones de los centrales, Valverde aseguró que a cualquier problema se le encuentra una posición y, en alusión a Thomas Vermaelen, comentó que la realidad es que cada vez que ha tenido que salir un jugador ha respondido bien. "Tengo que pensar que ahora no será diferente. Confío en que los que salgan lo van a hacer bien", apuntó también en alusión a Mascherano.

"Ha jugado en esa posición Busquets en algún momento, creo que también Digne, alguna solución tendremos que buscar porque alguno tendrá que jugar de central, o jugamos sin centrales, no lo sé. El domingo tenemos un partido importante pero hay cinco días de margen y a veces la mejor manera de competir es seguir compitiendo", cerró sobre el tema de los centrales, sin anunciar quién jugará este martes ante el Sporting de Portugal.

"Debemos respetar la competición"

Valverde ha asegurado que, pese a que no se jugarán nada ante el Sporting de Portugal en el Camp Nou en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, jugarán para ganar y para "respetar" tanto a la competición como al rival, que sí se juega el pase a los octavos de final.

"Es un partido en el que no nos jugamos nada a nivel clasificatorio, somos primeros que era nuestra intención. Estamos contentos por ello, pero el rival se juega mucho, tiene la obligación de ganar y jugamos una competición que nos gusta mucho. Es posible que pueda haber algún cambio pero tenemos que respetar esta competición", aseguró Valverde este lunes en rueda de prensa.

Preguntado por si el Sporting merece la clasificación, comentó que es cuestión de acierto en momentos puntuales. "En Turín tuvo una opción, pero la Juventus le ha remontado los dos partidos. Los grandes equipos no perdonan. Yo no quería al Sporting por su potencial, porque se toma esta competición de una manera muy fuerte. Intentarán ganarnos y esperar un tropiezo de la Juventus", señaló.

Sobre el partido de Lisboa y el que espera en el Camp Nou, recordó que en la capital portuguesa el Sporting jugó un poco más al contraataque. "Nosotros llevamos el peso del partido y ellos intentaron aprovechar la velocidad de sus puntas, con Martins o Acuña. No sé lo que ocurrirá mañana, pero están obligados a ganar y darán un paso adelante. Espero un Sporting más ofensivo", manifestó.

"Todos los partidos sirven para ver la calidad de mis jugadores. Sirven para calibrarnos a todos. No queremos perder mañana ni ningún otro día, queremos ganar, desde luego", aseveró en este sentido el técnico blaugrana.

Para Valverde, hay que darle mucha importancia a las victorias, que siempre son "muy sufridas". "Algunas se pueden conseguir con brillo, otras con menos. El otro día pudimos ganar, pero el Celta estuvo bien, hicimos méritos para ganar. Esto es largo y queda muchísimo, tropiezos y aciertos de unos y de otros", auguró.