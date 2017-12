Sergi Roberto: "De central no me veo de momento"

4/12/2017 - 17:23

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto ha asegurado este lunes que de momento no se ve jugando de central, ante la plaga de lesiones o sanciones que está teniendo el equipo en esa posición, aunque ha reconocido que es feliz y está contento jugando para ayudar al grupo ya sea de mediocentro, de lateral o donde le pida el técnico, Ernesto Valverde.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"De central nunca he jugado, la baja de 'Samu' no es buena para nosotros. Intentamos que los jugadores estén preparados, tenemos una plantilla muy amplia, tenemos otros que darán el cien por cien para ayudar. De central de momento no me veo pero los que hay lo van a hacer muy bien", comentó en rueda de prensa.

Pero su polivalencia ya le hizo readaptarse en su momento al lateral. "Siempre que salgo intento dar el máximo, sea de lateral o en el centro del campo, donde he jugado desde pequeño. Con Luis Enrique empecé a jugar en el lateral, me adapté muy bien y siempre quiero jugar y ayudar al equipo, si es de lateral estaré contento mientras juegue, en el centro del campo también", apuntó en este sentido.

"Si estoy jugando más en el lateral seguiré dando el cien por cien para ayudar, es lo que quiero. Si en algún momento juego de medio lo voy a disfrutar muchísimo y si lo hago de lateral también porque estaré ayudando al equipo", sentenció.

Con Piqué y Vermaelen en forma, de momento Sergi Roberto confía en poder tener minutos para seguir poniéndose al cien por cien tras su lesión. "Después de estar cuatro semanas parado ya pude entrar en Copa y jugar 90 minutos el otro día, son minutos buenos para coger ritmo. Espero llegar al cien por cien pronto y estos partidos sirven para esto", reconoció.

Además, aseguró que la renovación de su contrato, que finaliza en 2019, va por buen camino. "La renovación va por buen camino. Soy culé desde pequeño y las dos partes nos pondremos de acuerdos sin problema, siempre hay reuniones y se están reuniendo pero llegará y se está haciendo como toca", celebró.

No cree, no obstante, que esta esté siendo la temporada de su confirmación como miembro clave del equipo. "El año pasado ya jugué muchísimos minutos, de los que más. Estoy muy contento de mi papel el año pasado pero siempre se puede mejorar y es mi objetivo, para estar a un nivel más alto", reconoció.

Por otro lado, respeto al partido de este martes ante el Sporting de Portugal, aseguró que pese a que el Barça ya está clasificado y como primero, quieren ganar. "La 'Champions' siempre es especial y aunque estemos clasificados es especial, por jugar ante nuestra afición en el Camp Nou y sabiendo que el Sporting se juega muchísimo, porque se pueden clasificar. Saldrán al cien por cien y nosotros también", aseguró.

"Siempre se puede mejorar, los resultados están acompañando y siempre es mejor. En LaLiga estamos muy bien, en Copa también, en la 'Champions' clasificados y trabajamos para mejorar ofensiva y defensivamente. No estamos ni a mitad de temporada, LaLiga no está decidida para nada. Si los resultados acompañan mejor", comentó sobre el devenir de la temporada.

También comentó la posibilidad de ir al Mundial de Rusia 2018. "Ir a un Mundial es muy bueno para un jugador, fui con la Sub-17 y la Sub-20, ir con la absoluta sería bueno para mí. Estoy muy contento con Julen, siempre me ha dado la oportunidad de ir y este Mundial es otro objetivo en la temporada, cualquier jugador querría ir, si voy estaré muy contento y agradecido", se sinceró.