Filipe Luis: "Estamos aquí por nuestra culpa y está en nuestras manos ganar"

4/12/2017 - 22:12

LONDRES (INGLATERRA), 4 (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Pecharromán) El lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Filipe Luis, aseguró que lo único que puede hacer ahora el conjunto rojiblanco, del cual no depende exclusivamente el pase a los octavos de la Liga de Campeones, "es ganar", ya que el único culpable de la situación que vive el equipo es el propio equipo.

"Estamos aquí por culpa nuestra y lo único que ahora está en nuestras manos, es ganar. No tenemos ahora mismo que lamentarnos, la temporada es como es. Tenemos que mirar el presente. Simplemente esto", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro en Stamford Bridge. "No pensamos en lo que pasa otro lado, pensamos en nosotros y en hacer nuestro partido. Va a ser complicado, tenemos que estar preparados y concentrados, y en nuestras manos está ganar el partido, lo demás no está en nuestras manos y no hay que gastar energía en eso", agregó.

"Claro que creo que puede suceder, pero no depende de nosotros, si dependiese de nosotros, sería otra cosa. Lo único que nosotros podemos hacer es hacer el mejor partido posible, ganar y esperar. Hablar de fracaso, no creo, desde que llegó el mister siempre hemos querido ganar todo y si no puede ser, es lo que hay, aunque intentamos ganar todos los partidos que jugamos", continuó.

El brasileño aseguró que si bien el equipo vivió "un momento difícil" a principios de temporada, ahora "está mejorando" y lo más importante es que tiene "confianza", algo clave en una temporada "muy larga" en la que augura "cosas buenas". "Nos ha tocado vivir un momento difícil al principio y el equipo está mejorando y saliendo adelante con confianza. Tenemos que seguir ganando y la temporada es muy larga. Vienen cosas buenas. Pensar en que ha pasado... bueno y malo, no. Tenemos que seguir en nuestra línea y la temporada va a más", indicó.

Para intentar que se obre el milagro, todo empieza por poner "huevos", aunque eso no sea lo único necesario, sino "defender bien y tener las ideas claras" sobre el terreno de juego de un estadio en el que el los colchoneros pretender realizar un partido muy distinto al que hicieron en casa donde cayeron en la última jugada (1-2) ante los de Antonio Conte, con una "actitud" completamente diferente al choque de la primera vuelta.

"Todos los partidos son partidos de huevos, pero no valen solo huevos, tenemos que tener cabeza y jugar bien al fútbol. Defender bien y tener las ideas claras a nivel táctico, hacer un partido completo. A toda la energía que demostramos en el campo hay que sumarle otras cosas para ser importantes", afirmó. "El salto de calidad que nos faltó en el último partido fue nuestra actitud. Cuando tenemos actitud, todo lo que trabajamos y lo que nos dice el míster, se hace más fácil, por eso depende de nosotros", añadió.

La confianza del equipo es "totalmente diferente" a la del inicio de esta campaña donde sufrieron "muchos problemas" que se acumularon partido tras partido, como el hecho de no poder fichar, pero aún con todo y con eso, se consiguieron valiosos empates con los que salvar puntos en una temporada larga que comenzó de mala manera, pero en la que ahora se vive un momento bueno que espera que dure.

"Nuestra confianza es totalmente diferente. Al principio de temporada tuvimos muchos problemas en los partidos, pero sabíamos la situación que teníamos a principio de temporada sin poder fichar, era difícil. Solo perdimos ese partido contra el Chelsea y conseguimos muchos empates. Todos tenemos mucha confianza y sobre todo Griezmann, que ahora esta marcando goles. La temporada es larga, hemos pasado por un momento malo, pero esperamos que este bueno dure", recalcó.

Por último, Filipe Luis dijo de Diego Costa, exjugador del Chelsea y que podrá jugar con el Atlético de Madrid a partir de enero, que es "un grandísimo jugador" ya que marca goles y estos son "importantes" para lograr victorias. Le frustra saber que ahora no puede ayudar al equipo, pero no tiene dudas de que cuando pueda hacerlo, aportará "mucho".

"Es un grandísimo jugador, es el mejor jugador porque marca goles y goles importantes que dan victorias. Su deseo era volver al club y aunque estaba feliz en el Chelsea, su verdadero deseo era ese. Es frustrante saber que no puede jugar, pero solo queda un mes para que pueda hacerlo y estoy seguro de que nos ayudará mucho", concluyó.