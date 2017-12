Nadal: "El Madrid ha ganado tres de las últimas cuatro Copas de Europa, uno no puede estar siempre al 100%"

4/12/2017 - 22:43

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, ha opinado sobre la actual situación del Real Madrid y ha recordado que los de Zinédine Zidane "han ganado tres de las últimas cuatro copas de Europa", reiterando que "uno no puede estar siempre al 100%".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"El Madrid no empezó el año de la mejor manera posible, no cabe duda. En el deporte en general se magnifican mucho las cosas. Han ganado tres copas de Europa en los últimos cuatro años y uno no puede estar siempre al 100%. Desde el trabajo y tratando de recuperar el nivel de años anteriores, el equipo seguirá funcionando", declaró a los medios en la gala de los Premios AS del deporte.

El balear también analizó la situación del Atlético de Madrid, cuyo futuro en la 'Champions' pende de un hilo. "El Atlético tiene que preocuparse de ganar, no dependen de ellos para pasar. Cuando uno lucha lo hace con la sensación de cambiar las cosas. Tienen un partido difícil, lo tienen que ganar y esperar a que la suerte acompañe. Es una tarea complicada pero la esperanza es lo último que se pierde", señaló.

Por último, Nadal se mostró orgulloso de recibir su premio AS del deporte 2017. "Tenemos la suerte de estar en un país en el que tantos deportistas que han tenido éxito. Quiero felicitar también al resto de premiados y a todos los deportistas en general. El deporte es una gran familia. A unos nos ha ido un poco mejor y a otros no tanto. El trabajo de todos los deportistas es lo que ha llevado a este país a vivir una época fantástica", sentenció.