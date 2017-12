Poli Rincón: "España va a ser campeona del mundo"

4/12/2017 - 23:20

El exjugador del Real Madrid y del Betis y de la selección española Hipólito 'Poli' Rincón anticipó que "España va a ser campeona del mundo" porque no ve a "nadie mejor que nosotros", a la vez que analizó "el pequeño bajón" del Real Madrid y "la preocupante" situación de su último club, el Real Betis.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"España va a ser campeona del mundo. Se ha puesto el Mundial bastante bueno con unos cruces que nos benefician bastante. No veo a nadie mejor que nosotros", comentó Poli Rincón en la gala del 50º Aniversario del diario As.

El exjugador, autor de cuatro goles en el mítico 12-1 a Malta, analizó la situación actual del Real Madrid, que atraviesa "un pequeño bajón". "El objetivo del Real Madrid eran las dos Supercopas de verano. Ganó las dos, se preparó para esas dos competiciones y ahora está pasando un pequeño bajón pero está clasificado para octavos de 'Champions' y en LaLiga estará ahí. Esto se decide en los últimos diez partidos", destacó.

Además, preguntado por su último club, el Real Betis, Poli aseguró que hay "algo que no está funcionando". "Es preocupante. No es por perder los partidos, son las sensaciones que da porque ayer pierde 1-0 pero puede perder 4 o 5 a cero. Y si das esas sensaciones y el gesto corporal de los jugadores no es el que tiene que ser pues yo me empiezo a preocupar. Luego hay partidos que la pelota entra o la pega Joaquín en el palo pero ellos tuvieron cinco o seis ocasiones clarísimas y Adán fue el mejor. Y cuando eso ocurre es porque algo no está funcionando", puntualizó.

"Nosotros somos lo que somos y hay que tener la cabeza en el suelo. Somos un equipo que tiene que consolidarse después de todo lo que ha pasado y a partir de ahí puedes pensar en otras cosas pero eso es imposible porque aquí cada año vienen 14 futbolistas. El mayor objetivo nuestro es hacer 40 puntos, quitarte el problema de encima y luego si vienen las cosas de cara pues aprovecharlo pero de momento es eso", continuó en relación al gran inicio de LaLiga que hizo el club y que ahora lleva dos meses sin ganar.

Por último, Poli analizó el juego de Joaquín, uno de los fijos en el esquema de Quique Setién. "Joaquín es muy bueno, pero ayer, por ejemplo, me gustó mucho su carácter también, pero él solo no puede. A Joaquín hay que rodearle de gente que no le haga correr y le deje sacar la clase que tiene", sentenció.