Bale ausencia en 'Champions', duda ante el Sevilla y viaje al Mundial

Madrid, 5 dic (EFE).- El extremo galés Gareth Bale no reaparecerá ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones, después de ausentarse en un nuevo entrenamiento del grupo, es duda que pueda hacerlo ante el Sevilla el próximo sábado, como admitió Zinedine Zidane, pero sí que estará en el Mundial de Clubes.

El propio Bale y sus sensaciones son las que marcarán su regreso a la competición después de regresar en Copa del Rey ante el Fuenlabrada y sentir de nuevo una molestia en el sóleo izquierdo. Zidane no mete prisa al galés pero confirmó que disputará el Mundial de Clubes que el Real Madrid inicia el 13 de diciembre.

"No sé cuando va a volver. La opción de jugar contra el Sevilla la vamos a ver cuando entrene con nosotros porque aún no lo ha hecho. Está saliendo al césped, haciendo cosas pero no con el equipo. Primero que entrene con nosotros, vea sus sensaciones y luego seguro que viene a Abu Dabhi con nosotros", confirmó el técnico madridista.

Bale junto a Dani Carvajal, sancionado en Liga de Campeones por acumulación de tarjetas, fueron las ausencias del último entrenamiento del Real Madrid en su ciudad deportiva para preparar un encuentro en el que no se juega nada deportivo, ya clasificado como segundo de grupo a octavos de final, ante el Borussia Dortmund.

Al margen del grupo, como Bale, trabajó sobre el césped una parte de su entrenamiento el portero Luca Zidane y su ausencia en el grupo la cubrió el portero juvenil Darío Ramos. También el defensa Álvaro Tejero trabajó con el primer equipo.