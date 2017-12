Zidane: "Digan lo que digan, en el juego estamos bien"

Madrid, 5 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió este martes a su equipo de la crítica admitiendo tan solo falta de pegada en su momento irregular, y afirmando que está "tranquilo" porque en el juego están bien.

"El problema es que soy muy repetitivo y hablando cada tres días me canso de decir siempre lo mismo, pero cuando veo a mi equipo lo veo bien. Es verdad que podemos meter más goles, porque en Liga no es una situación adecuada estar a ocho puntos y algo ha pasado en los resultados y lo goles; pero estoy tranquilo porque se que esto va a cambiar durante la temporada", manifestó.

"Hay que seguir con el trabajo porque, digan lo que digan, en el juego estamos bien. De fuera veo cosas que a lo mejor no ve la gente. El madridismo y la gente que nos quiere, no debe olvidar lo que ha hecho este equipo. Yo no me olvido. Los que no son del Madrid pueden opinar. Como entrenador veo que la situación no es la mejor, pero no podemos tirar todo lo que estamos haciendo", añadió.

Fue el principal mensaje que trasladó Zidane en su rueda de prensa, convencido de que el escenario en el que se encuentra su equipo va a cambiar en cuanto encuentre pegada con continuidad. Se mostró ajeno a la crítica que llega incluso de colegas de profesión como Marcelino García Toral, técnico del Valencia, que aseguró que la plantilla madridista es de menor calidad esta campaña

"No pienso nada, cada uno dice lo que quiere, y opina sin que tenga que comentar lo que piensan los demás. Yo si tengo que hablar diré cosas tranquilamente. Que digan lo que quieran, que no me importa", le respondió Zidane.

"No me molesta porque no lo puedo cambiar. Es la realidad de nuestro trabajo. Tenemos que pensar que solo con nuestro trabajo vamos a salir de la situación que estamos en Liga. Tranquilidad, no me molesta nada, es inevitable que la gente hable. Lo que puedo decir es que vamos a seguir y vamos a estar ahí al final seguro", añadió.

Respecto al último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con el pase a octavos de final certificado como segundo de grupo, el técnico francés mostró el deseo de mejorar la imagen ante el Borussia Dortmund.

"Sabemos que el rival se juega mucho y nosotros estamos ya clasificados, pero pensamos hacer un buen partido. No miramos la situación del rival, solo la nuestra y el deseo de hacer un buen partido", valoró.

Quedar segundo de grupo, como ocurrió la pasada temporada cuando acabó campeón, no cambiará mucho el sorteo para Zidane: "No creo que haya un sorteo fácil en 'Champions', ni quedando primero ni segundo te espera una eliminatoria fácil. Cuando te clasificas para octavos de final cualquier equipo al que te vas a enfrentar es muy complicado. Será difícil".