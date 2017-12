El Real Madrid busca la mejoría en un duelo intrascendente

Madrid, 5 dic (EFE).- El Real Madrid, clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones y sin opciones de arrebatar ya el liderato al Tottenham, busca la mejoría y corregir su falta de pegada en un duelo intrascendente para sus intereses -ya está clasificado- y en el que el Dortmund se juega seguir en Liga Europa.

El que las últimas temporadas ha sido un duelo grande, incluso por acceder a las fases finales de la competición más importante del mundo a nivel de clubes, llega en esta ocasión al Santiago Bernabéu sin el aliciente de nada en juego para un Real Madrid que tan solo pone en juego su orgullo.

Pese a todo, el equipo de Zinedine Zidane está necesitado de un buen partido que sirva de punto de inflexión en un mes de diciembre en el que se juega gran parte de sus opciones en Liga. Lo inició con mal pie, desaprovechando con un empate sin goles en San Mamés el pinchazo del líder liguero, el Barcelona, y dejando en el madridismo la sensación de impotencia ante la falta de pegada. Le esperan rivales grandes como Sevilla y Barça con el Mundial de Clubes de por medio.

Contrasta especialmente la racha goleadora del gran referente del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en Liga de Campeones, competición en la que ha marcado en todos sus partidos y es máximo artillero con ocho dianas en cinco partidos, con su situación en LaLiga Santander y dos tantos tras catorce jornadas. El portugués jugará y buscará goles.

En otras demarcaciones Zidane se plantea rotar. Encara la cita sin Dani Carvajal, sancionado, ni Gareth Bale, de nuevo con molestias en su sóleo izquierdo. En defensa puede cambiar los laterales con la entrada de Achraf Hakimi y Theo Hernández. Y tienen opciones de titularidad Mateo Kovacic y Dani Ceballos en el centro del campo, incluso un recién recuperado Marco Asensio si se concede descanso a Isco Alarcón.

Zidane ha disputado desde su llegada once partidos de Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu con un gran balance de nueve victorias y dos empates sin derrotas. La victoria en Alemania en la ida, cerró la racha de tres partidos sin ganar del Real Madrid ante el Dortmund. Durante la fase de grupos no pierde un partido el conjunto madridista de local desde hace ocho años, ante el AC Milan en octubre de 2009.

Lo intentará el Borussia Dortmund pese a que llega al duelo contra el Real Madrid en horas bajas, eliminado ya de la Liga de Campeones y hasta en peligro de quedarse por fuera de la Liga Europa. Tiene los mismos puntos, dos, que el APOEL, que se mide a un Tottenham ya clasificado como líder del Grupo H.

En el torneo doméstico las cosas andan mal también desde hace semanas, con el equipo plagado de inseguridades en medio de una racha negativa que ha hecho olvidar ya que el mismo equipo que ahora pasa problemas dominó la Bundesliga en las seis primeras jornadas.

El entrenador, Peter Bosz, está bajo presión y se considera uno de los responsables de la crisis. De un lado, se ha criticado su sistema valiente en ataque, que suele dejarle al contrario muchos espacios para el contragolpe. Además, y probablemente más grave, se han creado dudas con respecto a la forma física del equipo que suele pasar problemas en sus segundos tiempos.

Uno de los puntos más bajos de la temporada fue el derbi de la cuenca del Ruhr, en el que el Dortmund estuvo antes de media hora de juego 4-0 por delante en el marcador ante el Schalke y al final no supo manejar el resultado y terminó encajando un 4-4. Además, al equipo alemán no le han respetado las lesiones y en el Bernabéu no podrá contar con tres hombres importantes como Mario Götze, Maximilian Philipp y Gonzalo Castro.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Achraf, Varane o Nacho, Sergio Ramos, Theo o Marcelo; Casemiro, Kovacic, Ceballos, Isco o Asensio; Benzema y Cristiano Ronaldo.

Borussia Dortmund: Bürki; Batra, Sokratis, Subotic, Schmelzer; Weigl, Sahin, Guerreiro; Yarmolenko, Aubameyang y Pulisic.

Árbitro: Pavel Královez (República Checa)

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.45.