Kovacic: "Icardi seguro que nos puede ayudar"

5/12/2017 - 17:00

El centrocampista croata Mateo Kovacic ha reivindicado que Karim Benzema es "el mejor delantero del mundo", pero no ha cerrado la puerta en el mercado invernal a la llegada de su excompañero en el Inter Mauro Icardi, al que ha destacado como "un jugador muy bueno que marca muchos goles" y que "seguro que puede ayudar" si llega al club blanco.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Plantilla no falta seguro porque tenemos la mejor de Europa (...) He jugado con Mauro tres años y es un jugador muy bueno que marca muchos goles. Está haciendo una temporada muy buena, pero tenemos al mejor delantero del mundo que es Karim. Icardi seguro que nos puede ayudar, pero los fichajes no son cosa mía", explicó Kovacic en rueda de prensa.

En cuanto al momento del Real Madrid, el croata recalcó que está temporada ha "jugado buenos partidos". "En Bilbao jugamos un buen partido pero no marcamos. A veces en la vida y en el fútbol hay momentos difíciles y este es uno de ellos, pero lo vamos a superar todos juntos", animó, asegurando que también ve "muy bien" a Cristiano Ronaldo.

"Es el mejor del mundo, este año ya ha marcado muchos goles y seguro que va a marchar muchos más. En este momento el balón no quiere entrar, pero falta mucho y al final marcará sus goles como siempre. Tiene que ganar el Balón de Oro porque ha hecho un año increíble. Ha marcado muchos goles, el equipo lo ha ganado todo y el equipo ha sido fundamental, pero lo más importante es que ganemos juntos como equipo", reflexionó.

En este sentido, añadió que el portugués sigue "luchando todos los días". "Lo veo siempre en el gimnasio. Cuando no marca está enfadado y es increíble. Cuando has marcado no sé cuantos goles y en cada partido quieres más... Por eso es el mejor del mundo y nosotros estamos muy felices de tenerles en nuestro equipo", zanjó.

En cuanto a su propia situación personal, Kovacic, que apunta a la titularidad este miércoles en el duelo ante el Borussia Dortmund, aseguró que puede ser el revulsivo necesario para su equipo.

"Creo que sí. Estoy preparado. Estuve muy bien en el inicio de la temporada y la lesión me ha atrasado. Todavía tengo mucho tiempo para aprender de mis compañeros. Quiero un papel más importante como el que tuve el primer año, por ejemplo", recordó.