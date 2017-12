Zidane: "Cuidado con Cristiano, faltan seis meses"

5/12/2017 - 17:00

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, volvió a defender tanto a su equipo como a Cristiano Ronaldo pese a las últimas actuaciones de ambos, avisando que se tenga "cuidado" con el delantero portugués porque quedan "seis meses" y asegurando que estarán "ahí al final".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Cristiano es tan grande que cuando las cosas no le sale como él quiere o como ha acostumbrado a la gente, es normal que opinen de él, pero la gente que quiere a Cristiano sabe lo que está haciendo. El año pasado hizo una temporada fenomenal y esto es largo, estamos a mitad de camino. Faltan seis meses, cuidado con Cristiano", señaló con una sonrisa Zidane este martes en la rueda de prensa previa al partido contra el Borussia Dortmund.

A dos días de que se entregue el Balón de Oro, el francés fue cuestionado sobre la rivalidad entre el portugués y Leo Messi. "Sus estadísticas son impresionantes y son muy, muy buenos. Creo que es uno el que hace grande al otro y creo que va a durar mucho tiempo este duelo", confesó.

Por otro lado, 'Zizou' recordó que está siendo "muy repetitivo" respecto a la situación actual de su equipo, al que ve "bien". "Tenemos que meter más goles y la situación no es la adecuada porque en la Liga estamos a ocho puntos y algo pasó en los resultados y los goles, pero estoy tranquilo porque tarde o temprano esto va a cambiar", comentó.

"Hay que seguir trabajando. En el juego estamos bien digan lo que digan los de fuera y yo veo cosas que además a lo mejor no ve la gente. El madridismo no debe olvidar lo que ha hecho este equipo y los que no lo son pueden opinar y decir, pero no podemos tirar todo lo que estamos haciendo", añadió Zidane.

En este sentido, el técnico madridista reiteró que no puede "cambiar" lo que están diciendo de su equipo desde fuera, pero que no le "molesta" porque es la "realidad" de su trabajo. "Tenemos que pensar que nuestro trabajo es el que nos hará salir de esta situación, pero tenemos que hacerlo con tranquilidad. Es inevitable que la gente hable, pero vamos estar ahí al final, lo aseguro", subrayó.

Además, indicó que "se trabaja" la actual falta de gol y que están buscando "soluciones para llegar más" a la portería rival. "Esto es fútbol, a veces hay rachas, pero ante el Málaga, Las Palmas y en Nicosia marcamos. No lo estamos haciendo con regularidad, pero seguiremos hasta encontrarla porque nos puede hacer estar mejor", advirtió el francés.

Sobre la visita en 'Champions' del Borussia Dortmund, el entrenador del Real Madrid sabe que su rival "se juega mucho". "Nosotros estamos clasificados, pero pensamos en hacer un buen partido. No miramos la situación del rival, miramos la nuestra", apuntó.

Y una vez que el conjunto madridista será segundo, descartó que vaya a ser problema por la posible entidad del rival de octavos. "No creo que haya un sorteo fácil en 'Champions' quedando primero o segundo, como no hay partidos fáciles en la fase de grupos. Cualquiera en octavos será complicado", opinó.

Zidane no sabe cuándo contará con Gareth Bale, descartado también para este choque. "La opción de jugar lo veremos cuando entrene porque está fuera haciendo trabajo y hay que ver sus sensaciones, pero vendrá a Abu Dabi seguro", expresó en relación a la presencia del galés en el Mundial de Clubes.

Finalmente, el técnico francés zanjó con un "no" tla pregunta sobre si estaba estudiando ya con el club el acudir al mercado invernal y se limitó a decir que "gane el mejor" sobre el choque entre el Atlético de Madrid y el Chelsea y la posibilidad de que eliminen a los rojiblancos.