(Previa) Shakhtar, Nápoles, Liverpool y Oporto se la juegan en la última jornada

5/12/2017 - 17:39

El Shakhtar ucraniano, el Nápoles italiano, el Liverpool inglés y el Oporto portugués, además del Sevilla, son algunos de los equipos de renombre que se la juegan este miércoles en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En el Grupo F, con el Manchester City ya clasificado como primero, la plaza que resta se la juegan el Shakhtar y el Nápoles, con ventaja de tres puntos del equipo ucraniano, que tiene perdido en cambio el 'goal-average' con los de Maurizio Sarri.

El tropiezo en su debut frente al Shakhtar y las dos derrotas ante el City dejaron al conjunto napolitano en una situación complicada de cara a su clasificación a los octavos y, aunque cumplió ganando al equipo ucraniano en San Paolo, sigue sin depender de sí mismo.

Así, el Nápoles, que viene de perder el liderato y el invicto en la Serie A tras caer en casa ante la Juventus, debe en primer lugar ganar sí o sí al colista Feyenoord, sin presión y que sólo busca despedirse puntuando, y luego girar la mirada a Kharkiv.

Allí, el Shakhtar recibe a un Manchester City que ya ha hecho los deberes y que sólo busca seguir con su tremenda racha de victorias. A los de Paulo Fonseca, que plantaron cara a los de Guardiola en el Etihad pese a caer (2-0), les basta con conseguir un punto para clasificarse a octavos y eso puede marcar su táctica para el partido.

Además, el líder de la liga ucraniana podría aprovechar las posibles rotaciones del equipo inglés, que no puede contar con el sancionado De Bruyne, con la entrada de Claudio Bravo en portería o con un Bernardo Silva con menos presencia de la que se esperaría. Darijo Srna es baja por sanción en los locales.

En el Grupo E, donde el Sevilla necesita sólo un punto ante el Maribor para estar en octavos sin depender de nadie, el invicto Liverpool recibe al Spartak aunque con la necesidad de no fallar para no poner en riesgo ni el pase ni el primer puesto.

El conjunto 'red' aventaja en un punto al hispalense y en tres al ruso, pero si este es capaz de asaltar Anfield, lo único que le vale y que le obligará a jugar sin excesivas precauciones, podría dejarle fuera de la 'Champions' a no ser que el campeón esloveno lograse su primer triunfo porque ninguna combinación de empates favorece a los de Juergen Klopp, que ante sus aficionados suelen desplegar su poderío ofensivo, liderado por un Coutinho de nuevo al alza.

En el grupo G, las cosas están entre el Oporto y Red Bull Leipzig, que están igualados a puntos y se juegan acompañar al Besiktas, ya primero, a los octavos. El conjunto portugués tiene ganado el 'goal-average' particular por lo que una victoria en Do Dragao frente a un Mónaco que no ha sumado ninguna victoria en la fase de grupos, le asegura su billete, mientras que el equipo alemán debe ganar en su estadio, donde este año todavía no ha perdido, a un Besiktas que no se juega nada y esperar una buena noticia desde Portugal.

--PROGRAMA DE LA JORNADA DEL MIÉRCOLES DE LA LIGA DE CAMPEONES.

-GRUPO E.

Liverpool - Spartak Moscú20.45.

Maribor - SEVILLA 20.45.

-GRUPO F

Shakhtar - Manchester City 20.45.

Feyenoord - Nápoles20.45.

-GRUPO G

Leipzig - Besiktas 20.45.

Oporto - Mónaco 20.45.

-GRUPO H

REAL MADRID - Borussia Dortmund20.45.

Tottenham - APOEL 20.45.