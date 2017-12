Bosz: "Si el Real Madrid está en crisis, dónde estaremos nosotros"

5/12/2017 - 19:27

El entrenador del Borussia Dortmund, Peter Bosz, ha asegurado que "no" cree que el Real Madrid esté en crisis y anticipó que "irán mejorando", a la vez que reconoció que su equipo está atravesando "una situación difícil" de cara al duelo en el Santiago Bernabéu de este miércoles, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Si el Real Madrid está en crisis, dónde estaremos nosotros. No creo que esté en crisis. A la ida llegamos nosotros mejor y acabaron jugando muy bien ellos. Ellos irán mejorando y acabarán jugando muy bien", comentó el técnico holandés en la sala de prensa del feudo madridista, en la rueda de prensa previa.

Bosz, como holandés, celebra hoy Santa Claus y tiene claro lo que le va a pedir. "Le pido los tres puntos pero sabemos que no va a ser fácil ", declaró el entrenador que vive su primera temporada en el equipo alemán. "No sé el tipo de partido que nos podemos encontrar pero es importante hacerlo bien y coger confianza que la necesitamos", continuó.

Además, ante la posible búsqueda de soluciones al problema con el gol por parte del Madrid en el inminente mercado de invierno, el técnico del Dortmund bromeó con el posible interés blanco por Aubameyang. "Es muy malo, un pésimo jugador", dijo entre risas. "Es un jugador muy bueno, de mucha calidad y espero que se quede en el Dortmund mucho tiempo", zanjó.

Además, preguntado por las continuas lesiones de Gareth Bale, el preparador del Dortmund aseguró que no es cosa suya. "Es una pena que no esté Bale. No me atrevo a decir las razones por las que se lesiona, eso lo tienen que decir los médicos que se encargan de él", destacó.

Por último, el exentrenador del Ajax analizó la actual situación que vive su equipo. "Al inicio de la temporada jugamos muy bien, ganábamos todo y sin encajar gol. En 'Champions' no comenzábamos bien y luego contra el APOEL debimos ganar y no lo hicimos. Ahora pasamos una fase difícil", sentenció.