Subotic: "Cristiano solo se basta para decidir un partido"

5/12/2017 - 19:32

El central del Borussia Dortmund Neven Subotic destacó el papel de Cristiano Ronaldo porque "puede decidir un partido", a la vez que no quiso adelantar nada de la táctica pero puntualizó que "hay que respetar al rival", el Real Madrid, este miércoles (20:45 horas) en el estadio Santiago Bernabéu.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Ronaldo es uno de los mejores jugadores en el mundo y él solo se basta para decidir un partido. Es una cosa de equipo y es una tarea difícil pararle y a Benzema también pero no es nada imposible", comentó el jugador serbio en la sala de prensa del feudo blanco.Subasic analizó su situación personal actual. "Es la profesión de mis sueños aunque también incluye fases negativas. Quiero crecer con cada oportunidad para seguir ayudando al equipo y siempre intento dar lo mejor", destacó.

El central serbio no anticipó nada respecto al último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. "La estrategia la vamos a comentar esta noche. No vamos a adelantar la táctica, hay que respetar la calidad del rival. Tenemos jugadores que no son precisamente lentos. Eso lo marca el técnico", destacó.

Por último, el defensa afirmó que es importante certificar el pase a la Europa League. "Es una obligación. Hay que alcanzarla como mínimo ya que los octavos son imposibles", sentenció.