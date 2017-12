Crónica del FC Barcelona - Sporting CP, 2-0

5/12/2017 - 23:08

El Barça gana en el adiós del Sporting

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona ha ganado este martes al Sporting Clube de Portugal (2-0) en el Camp Nou para cerrar la fase de grupos de la Liga de Campeones invicto y con buenas sensaciones pese a que el partido no fue demasiado lucido, con un Sporting que se jugaba el pase y que apenas propuso nada y que estuvo en manos de un Barça que, con poco, hizo y pudo haber hecho más.

El gol de Juan Cuadrado al cuarto de hora del partido de la Juventus en El Pireo ante Olympiacos dejaba sin opciones al Sporting. La única vía de acceso a los octavos de final para los lusos era ganar en el Camp Nou, y no lo hacían ni lo hicieron, y que no ganara la 'Vecchia Signora', que sí lo hacía e hizo. Y en ese escenario no hubo ningún paso al frente de los de Jorge Jesus, que dijeron adiós a la 'Champions' y se irán a la Liga Europa.

Poco hizo el Sporting, que presentó un once inicial con sorpresas al estar Gelson Martins o Bas Dost en el banquillo y aunque recurrió a ellos al descanso mejoraron poco lo visto. Eso sí, Dost tuvo la mejor, y prácticamente única, ocasión para los de Lisboa, pero se topó con un Jasper Cillessen que volvió a reivindicarse, como un Denis Suárez que fue el mejor del Barça en la creación.

Cillessen, en el 62' y poco después de que se adelantara el Barça, salvó los muebles. Bas Dost, delantero en un gran momento de forma ya que lleva nueve goles en sus últimos ocho encuentros, se topó con una gran parada de su compatriota, que aguantó el tipo ante el disparo a bocajarro, libre de marca, del holandés. No había tenido trabajo pero el portero blaugrana evitó el empate en una gran acción.

Previamente, Paco Alcácer siguió con su buen rendimiento de cara a portería y se estrenó en la Liga de Campeones al lograr el único gol de los jugadores blaugranas, pues el segundo lo marcó Jérémy Mathieu, un 'ex', en propia puerta. El valenciano remató de cabeza un servicio de córner, imparable e imponiéndose a la floja defensa lusa, para abrir la lata.

Un 2-0 sin lujos, pero con aspectos a destacar. Primero, que Leo Messi volvió a estar en el banquillo y jugó unos 30 minutos de rodaje sin destacar demasiado, aunque puso a prueba con un disparo potente y bien colocado a un Rui Patrício que fue el mejor del Sporting. Denis Suárez movió bien los hilos, dejando atrás intervenciones grises, y también acabó el partido Thomas Vermaelen, que va cogiendo ritmo y autoconfianza.

De eso se trataba, de no sucumbir a nivel moral. Con la primera plaza asegurada, el Barça debía salvar el honor y lo hizo, con un triunfo cómodo, de un partido que apenas parecía de Liga de Campeones al jugar con un Camp Nou semi vacío y por la poca calidad que aportó el Sporting pese a tener un billete en juego.

Al final, el Barça despide la fase de grupos con 14 puntos --4 victorias y 2 empates-- y con 9 goles a favor y sólo 1 en contra. Buenos números para un equipo que esta noche echó de menos a Andrés Iniesta o Sergio Busquets en el centro del campo, sobretodo a Leo Messi arriba. La presencia de Luis Suárez no sirvió para mejorar su rendimiento goleador, aunque en la primera parte se cocinó una ocasión con autopase dentro del área que Patrício le desbarató.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - SPORTING CP, 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Piqué (Busquets, min.64), Vermaelen, Digne; Rakitic, André Gomes, Denis Suárez; Aleix Vidal (Messi, min.61), Luis Suárez (Paulinho, min.75) y Alcácer.

SPORTING CP: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Bruno César (Coentrao, min.64); Battaglia, Carvalho; Ristovski (Gelson Martins, min.46), Fernandes, Acuña; y Alan Ruiz (Bas Dost, min.46).

--GOLES.

1-0. Min.59, Alcácer.

2-0. Min.90+1, Mathieu (pp).

--ÁRBITRO: Craig Thomson (ESC). Amonestó a Semedo (min.35) en el FC Barcelona y a Alan Ruiz (min.30) en el Sporting CP. Semedo se perderá el próximo partido por cumplir ciclo de amonestaciones.

--ESTADIO: Camp Nou, 48.336 espectadores.